"DEČAKE U MODRICAMA SKIDAJU GOLE, TERAJU IH DA KLEČE I VEZUJU!" Pukovnik u penziji izneo JEZIVE DETALJE o ratnim zarobljenicima

Sukob Izraela i Hamasa ušao je u 82. dan. Izraelska vojska ne prestaje sa operacijama u svim delovima Pojasa Gaze, deluje sa kopna, mora i iz vazduha.

IDF saopštava da su ušli u centralni deo i najavljuje intenziviranje vojnih operacija u južnoj Gazi, posebno u Kan Junisu. U racijama IDF-a na Zapadnoj obali uhapšeno više od 50 osoba.

Izraelska vojska je poslednjih nedelja pritvorila stotine palestinskih muškaraca i dečaka koje primoravaju da se skidaju donji veš da bi se vojnici na taj način uverili da li civili kriju eksploziv.

Sa druge strane, Palestina je pozvala Ujedinjene nacije da zvanično proglase glad u Pojasu Gaze. Izrael je od samog početka uveo potpunu blokadu, pa su Palestinci ostali bez isporuka goriva, struje, hrane i vode. Početkom ovog meseca nakon dva produženja koja su dogovarana u poslednji minut, propali su pregovori o dužem primirju i izraelski avioni su opet počeli da gađaju Pojas Gaze. Prethodno je, tokom nedelju dana dugog primirja, Hamas oslobodio 105 talaca u zamenu za 240 palestinskih zatočenika iz izraelskih zatvora.

Sutuaciju u Gazi u emisiji Usijanje analizirali su Boško Jakšić, novinar, Zoran Milivojević, diplomata i Milan Jolović, pukovnik u penziji.

Jolović je ocenio da je na delu ponižavanje logoraša u Gazi:

- Od nastanka ljudskog roda tokom drštvenog razvoja ljudi su vodili ratove. U biti ljudskog roda i ljudskoj psihologiji jeste da se iživljavaju nad svojim zarobljenicima, neprijateljima i protivnicima. Pa imamo primere da se skidaju skalpovi i seku uši i prsti da bi se od toga pravili suveniri. Što je, međutim, stepen civilizacije viši i sredstva savremenija čovek je sve okrutniji i svirepiji.To govore i primeri iz Prvog i drugog svetskog rata. Sada imamo i ovo u Gazi. Ranije to nije bilo regzlisano nekim zakonom. Tek 1869, a nakon toga 1920 treći ugovor ženevske konvencije reguliše status ratnih zarobljenika. U ratu je zarobljenik svaki vojnik ili civilno lice koje je u službi vojske - rekao je Jolović i dodao:

03:16 DEČAKE U MODRICAMA SKIDAJU GOLE, TERAJU IH DA KLEČE I VEZUJU! Pukovnik u penziji izneo JEZIVE DETALJE o ratnim zarobljenicima

- Sve što Izrael radi radi pod pokrićem da je to zbog Hamasa. Ovo što smo gledali to je poniženje. Kada muškarce skidate u donji veš to je već samo o sebi poniženje, da ne govorimo o tome da oni imaju modrica i da su im vezali ruke.

Rekao je da je pretres zbog eventualnog skrivanaj eksploziva od strane zarobljenika opravdan, ali da je u tom slučaju dovoljan jeda pretres:

To jeste možda donekle opravdano. Ali zašto ih postrojavati da kleče na stadionu. Mogu da izvrše pretres. Po ratnom pravu vi ste dužni da priuštite uslove kakve maltene ima vaša jedinica i vaša vojska. To je kršenje međunarodnog prava i njihovih prava kao ratnih zaroblejnika.

Jakšić je konstatovao da se ne nazire skori prestanak ratnih dejstava.

- Ne vidi se kraj rata i to potvđuju i zvaničnici. I oni su govorili da će rat trajati bar mesecima sve dok se ne ostvari cilj, a to je uništanje Hamasa. Postavlja se pitanje koliko je taj cilj dostižan, jer uništenje Hamasa u okolnostima u kojma oni dejstvuju u Gazi ili u Han Junisu podrazumeva još veći broj civilnih žrtava. Tu je najveća moralna klopka Izraleskee armije - kaže Jakšić i dodaje:

- Vi ste pomenuli skidanje Palestinaca u dobnje rublje, ali to nije prvi put. Već su ih po ulicama Gaze tako šetali. Bilo je i drugh primera. Bio je snimak kako Izraelski vojnik ulaz u prodavnicu dečjih igračaka i uživa dok ih baca. Pa uriniranje po džamijama. Bilo je svakakvih kršenja prava međunarodnog ratovanja. Čini se da ni jedna strana ne poštuje pravila i zato imamo ovoliko žrtava. Mi ne smemo da da zaboravimo da je sve počelo masakrom 1.200 civila, a sada imamo taj neproprcionalan odgovor. Vrlo je moguće da će zarobljenici još biti zatonečništvu, jer Hamas kaže da nema puštanja talaca dok izrael ne prekine vojna dejstva.

Milivojević tvrdi da po svemu sudeći neće doći do eskalacije sukoba:

- Ono što je sigurno je da će Izrael da istraje na ovome što je zamislio i on to pokazuje svaki dan. Vidimo da se vode i preventivne akcije prema Libanu i Siriji. Ja, međutim, mislim da je otklonjena opasnost od velike eskalacije sukoba. Objedinjavanja islamskog faktora prema Izraelu mislim da neće biti. To se sve svelo na Hezbolah i na Hute. Stvorio se neki konsenzus velikih sila - Vašingtonq, Moskv3, Ankare i Pekinga da se to sve lokalizuje uz kritike Izraela.

Kritika je međutim verbalnog tipa, dok su za vojnu interveciju prema njegovoj proceni izgledi slabi:

- Nema kritične mase da se neko suprotstavi Izraelu u vojnom smislu. Eskalacija sukoba je moguća u jednom slučaju - samo ako neko vojno reaguje prema Izraelu, a takve snage ne postoje osim ako ne učestvuju lokalne regionalne sile. Sve ostaje na Hezbolahu, a iza Hezbolaha niko neće stati. Iran se neće uključiti kao država.

