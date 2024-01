JEDAN BORBENI POTEZ UKRAJINE JASNO POKAZUJE DA IM PONESTAJE SNAGE! Dimitrijević: Rusija nije u problemu, ali NATO se približava?!

Svet se na početku 2023. nadao kraju rata u Evropi, a završio ju je sa još jednim sukobom.

Evropu je zahvatio desni talas, neutralna Finska je početkom aprila postala 31. članica NATO-a, a pred vratima Alijanske čeka i Švedska.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Ljuban Karan, penzionisani potpukovnik Kontraobaveptajne službe i Slobodan Dimitrijević, predsednik Pokreta "Srpsko-rusko bratstvo"

foto: Kurir televizija

Karan je kao najveće iznenađenje u 2023 naveo izbjanje rata na bliskom istoku.

- Dok smo očekivali da se ovaj rat u Ukrajni završi, da prestanu borbena dejstva pa da se sedne i da se pregovara, za mene je bilo najveće iznenađenje ovaj rat vezan za Izrael, Hamas i Gazu, tj. rat na bliskom istoku. Nije se znalo ko stoji iza tog rata u početku. Da li ga je pokrenula Rusija da bi rasteretila Ukrajinski front, da li Iran, da li SAD da bi se izvukle na lukav način sa ukrajinskog ratišta? - rekao je Karan i dodao:

- Najbliže sam ovoj trećoj varijanti. Imamo sad i blokadu pomoći Ukrajini. Kongres američki je ograničio vojnu pomoć. To znači da ono to prebacuju na Evropu. Ukrajina ne može više da vodi ovaj rat, a najbolji dokaz je ovo delovanje dronovima sa distance. To je dokaz da nema snage na samom frontu. Demonstrira se da ukrajnska vojska planira neku ofanzivu, a za to nema ni materjalna sredstva, ni moral niti vojnike.

Dimitrijević je procenio da će Rusija nastaviti sa strategijom iscrpljivanja neprijateljske strane:

- Mislim da će Rusija i dalje iscrpljivati Ukrajinu tj. ukrajinsku vojsku pre svega, a onda i njihove saveznike tj. NATO koji su sada na neki način direktnije uvučeni u to. Situacija u Rusiji je normalna. Ne može da se prenebregne činjenica da su u specijalnoj operaciji, ali se to iznenađujuće dobro podnosi. Skoro kao da je nema.

foto: Kurir televizija

- Tu je blizu 500.000 vojnika koji su spremn da učestvuju na borbama. Što se Rusije tiče ona, dakle, nema nikakav problem. Što se tiče proizvodnje oružja ona je naravno povećana zbog čitave situacije i zbog eventualnih budućih potreba. Čuli smo da se NATO približava. Finska je već u savezu, a Švedska čeka pre vratima i spremna je za ulazak u NATO. Rusija reaguje u skladu sa tim.

