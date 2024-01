"AKO BUDEMO IMALI IZBORE, ZABORAVITE NA KONTRAOFANZIVU" Oštra izjava Zelenskog: "Svi se fokusiraju na unutrašnju politiku"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smatra da se Ukrajinci sada koncentrišu na unutrašnje probleme na štetu vojne akcije, a održavanje izbora u zemlji će ih naterati da zaborave na kontraofanzivu Oružanih snaga Ukrajine.

- Ako nastavimo da se fokusiramo na unutrašnju politiku, treba da raspišemo izbore. Promenimo zakon, ustav. Ali zaboravimo na kontraofanzivne akcije - rekao je on.

Zelenski je uveren da su Ukrajinci "počeli da se fokusiraju na unutrašnju politiku" i da mobilizacija u zemlji ne nailazi na široku podršku.

- Mobilizacija nije samo pitanje slanja vojnika na front. To se tiče svih nas. To je mobilizacija svih napora. To je jedini način da zaštitimo našu državu - kazao je ukrajinski predsednik.

- Najvažnija profesija koju Ukrajinac može da ima u ovom trenutku je da bude u Ukrajini - dodao je on.

Zelenski takođe smatra da oni građani zemlje ili zapadni partneri koji "nemaju dovoljno snage" treba da "odu ili odstupe".

U Ukrajini je ranije produženo vanredno stanje i opšta mobilizacija, pa stoga predsednički izbori zakazani za proleće 2024. neće biti održani.

Zelenski je ranije izjavio da ih smatra neprikladnim za održavanje.

