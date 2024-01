GENERAL O POZADINI RATA NA BLISKOM ISTOKU: Sukobljena su DVA TROULGA velikih sila! U oba je Saudijska Arabija, a evo ko su ostali

Izraelski ministar odbrane Joav Galant izjavio je da će borbe na jugu pojasa Gaze i dalje biti intenzivne, a da je samo nekoliko hiljada militanata Hamasa ostalo na severu palestinske enklave.

On je, prilikom postete padobranskoj brigadi, rekao da je izraelska vojska fokusirana na podzemne tunele Hamasa kojima se kriju teroristi na velikim dubinama.

Situaciju na bliskom istoku analizirali su u jutarnjem programu Kurir televizije prof. dr Stevica Deđanski, Centar za razvoj međunarodne saradnje i general Stanko Vasiljević.

Deđanski je konstatovao da očigledno Izrealu nije cilje uništenje Hamasa:

- Očigledno nije cilje uništenje Hamasa nego na neki način istrebljenje palestinskg naroda. Oni su se skrivali iza svojih nesreće u prošlosti pa je bilo neobično reći tako nešto. Jevreji po celom svetu su osudili takav način ratovanja i tako nemilosrdno ubijanje civila. Toliko nastradalih civila nije adekvatan odgovor da bi se istrebio Hamas - rekao je Deđanski i dodao:

- Američki prof sa Harvarda, inače član krivičnog veća u Hagu za ratne zločine rekao je za rat u Siriji - kada su iz ruskih aviona padali leci sa upozorenjem stanovništvu da se iseli kako ne bi stradalo - kako je to akt terorizma i akt genocida kada teraš civile da se pod pretnjom sile prebace sa jednog mesta na drugo. Ovde imamo bukvalno jedan narod koji se seli sa jednog mesta na drugo. Kada su tog profesora pitali da to prokomentariše on je otišao sa konferencije za štampu. Očigledno su u pitanju dvostruki standardi.

Vasiljević se saglasio i osudio napade Izrela:

- Naravno da važe dvostruki aršini. Znamo ko stoji iza Izraela. Celom svetu je jasno da je ovo prekomenra upotreba sile. Pitanje da li je to samo borba protiv terorizma ili je u pozadini toga iseljenje tog stanovništva. Ima čak teorija da su oni pustili da se dese žrtve. Vidimo ubijanje nedužnih građana, dece i žena. Vi se ne možete na takav način boriti protiv terorizma. Čak su i SAD pozivale da se ta borba vodi drugačije.

Smatra da se u pozadini rata na bliskom istoku prelamaju interesi velikih sila koje su grupisane u dva trougla:

- To je veoma značajan prostor na kom se prelamaju interesi geopolitičkih sila. Ja sam i ranije govorio da postoje dva trougla koja se bore za svoje interese. Jedan čin SAD- Izrael - Saudijska Arabija, adrugi Rusija- Kina- Iran/Saudijska Arabija. Vi znate da je kineski lider boravio na tom području i razgovarao sa 19 lidera arapskih zemalja o budućnosti tog prostora.

