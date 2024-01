"INTENZITET IZRAELA JESTE OPAO, ALI JE DRUGA STVAR POSTALA JAKO OPASNA" Nova faza rata u Gazi: Poseta Blinkena će navesti na OVO!

Izraelska vojska započela novu i manje intenzivnu fazu invazije na Gazu, posle dugotrajnog pritiska Vašingtona i drugih saveznika da se smanji obim ofanzive koja je izazvala veliko razaranje i smrt civila.

Glavni portparol izraelske vojske Danijel Hagari rekao je da će u ovoj fazi učestvovati manje kopnenih snaga, da će biti manje udara iz vazduha i da će Izrael nastaviti da smanjuje broj vojnika u Gazi, ali ostaje nejasno da li će nova faza izraelske ofanzive biti manje opasna po palestinske civile.

Hagari je to rekao pred dolazak američkog državnog sekretara Entonija Blinkena u Izrael, u okviru turneje u regionu, čiji je cilj da se spreči eskalacija rata u Gazi u regionalni rat.

Gosti "Redakcije" koji su analizom dosadašnjih informacija izneli tvrdnje o potencijalnom nastavku rata jesu Filip Vasiljević, predsednik organizacije Otvoreni Balkan za mlade i prof. dr Dragan Radenović, akademik.

Radenović je spomenuo učestvovanje i okolnih zemalja u sam rat, pa je rekao da bi proširenje neprijateljstva sa Iranom moglo da proizvede još ozbiljniji sukob.

- Izrael ima svoju strategiju, zbog čega je i počeo napad na palestinski deo zajedničke države u kojoj žive. Pravni elementi države Izrael su dosta nejasni iz ugla onih ustavnih odredbi država koje imaju ustave za razliku od Izraela koji ima jedan sklop maltene pravila po kojima traju. U tom sklopu, Palestinci su shvatili da imaju svoju državu. Izrael ima svoju državu i to je jedina država Jevreja u svetu. Ta strategija je bila prevashodno strategija specijalnih i obaveštajnih službi Izraela prilikom osnivanja Hamasa gde je u velikoj meri pomogla Velika Britanija i SAD - započeo je Radenović, pa nastavio:

- Hamas je iskorišćen kao institucija koja bi dovela do ovog načina rešavanja jednog ozbiljnog geopolitičkog rešenja koji već dugo postoji i tinja. Ovo sada ima malo uticaja svetskog javnom mnjena, na smanjenje intenziteta ratovanja, tako da je intenzitet Izraela opao, ali su se proširila teritorijalna dejstva, a to je pre svega Liban, Sirija, deo Turske i to upravo postaje opasno. Proširenje neprijateljstva sa Iranom, kada je Izrael u pitanju, može da proizvede ozbiljan rat na čitavoj teritoriji.

Vasiljević je spomenuo posetu Blinkena, pa je rekao da bi Izrael tada trebalo da definiše vojne ciljeve, koji su mu zasad nejasni:

- Osim sukoba koje je profesor naveo imamo jedan verski sukob. Imamo splet etniciteta, etnonacionalizma, koji uvezano ne odaje nikakvu lepu sliku o tome šta može da se dešava u tom predelu. Imamo primera, a pogotovo sa Zapadnog Balkana o tome kako ratovi vođeni etnonacionalizmo završavaju. Na snazi će u jednom momentu biti tzv. bezbednosni marketing, odnosno ono što će produžavati sukob iznova i iznova. Mislim da će se to desiti jer ne vidim jasne ciljeve Izraela. Niti jednog momenta nije bilo jasno šta je konkretno cilj. Mislim da i poseta Blinkena govori o tome da se moraju definisati neki ciljevi - izjavio je Vasiljević, potom dodao:

- Izrael ima podršku SAD, ali smatram da ne može trajati dugo, odnosno toliko dugo da bi se radile ovakve stvari koje se sada dešavaju. Verujem da nikome nije potreban haos i mešanje svih okolnih država.

