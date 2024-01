U EVROPI ĆE SE OVE GODINE DESITI PREOKRET?! Holandski ekspert za geopolitiku za Kurir: Kladim se u celu platu da će pobediti ONI!

Američki državni sekretar Entoni Blinken optužio je Iran da stoji iza niza napada jemenske miliitantne grupe Huti na brodove u Crvenom moru. Sjedinjene Američke Države, Britanija i Nemačka zajednički su poručile da su napadi neprihvatljivi, poručivši Hutima da će "snositi posledice" ako se ti napadi nastave.

Aktuelnu situaciju na Crvenom moru, Pojasu Gaze i Evropi za jutarnji program Kurir televizije ekskluzivno je komentarisao holandski ekspert za geopolitiku, Ciril Videršoven sa kojim je razgovarao novinar Saša Dobrijević.

- Eskalacija raste i vidimo da ne samo NATO, dakle Amerika, Engleska i Holandija šalju brodove u Mediteran, već i Kina i Indija postaju aktivne. Nije to samo zaštita komercijalne trgovine već i zaštita mediteranskih ruta trgovine i to je u interesu svih nas, istoka, zapada, Rusije, Egipta, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Emirata, kao i Katara. To je samo jedan deo eksalacije - rekao je VIderšoven i dodao:

- U ovom trenutku zaštita pomorske trgovine važna je za svaki segment života kao i za energetske tranzicije. Tenzije rastu izmešu Izraela i Irana. Da li to znači da ćemo videti konflikte između NATO i Irana? Mislim da je Iran dovoljno pametan da uvidi da je druga strana moćnija. Glavni rizik su iranske kopnene trupe raspoređene u tom regionu i to u Sudanu i delovima Afrike. To je mnogo veća razmera od pitanja da li je Izrael protiv Irana i obratno. Ono na šta treba da se obrati pažnja jeste kako to utiče na arapski svet. Ono na šta se ne obraća pažnja jeste da je arapski svet ostao tih.

Istakao je da Evropa podržava Izrael, ali i prognozirao pobedu desničara u evropskim zemljama koji predstoje:

- Arapske zemlje bi trebalo da stabilizuju situaciju u Gazi. Ako vidite koliko je novca otišo u Gazu jasno vam je da ja sa tim svotama mogao da se napravi novi Dubai. Ono što je čudno, a što zapadni analitičari ne vide jeste da bi arapske zemlje trebalo da bojkotuju Izrael. To se nije desilo, već su geoekonomski odnosi između arapskih zemalja i Izraela jači nego ikada pre. Što se tiče Evroe ona podržava Izrael i to se neće promeniti. Mogu da se kladim u celu platu da će izbore u Evropi dobiti desno krilo. To su pokazale demonstracije na ulicama Evrope.

Kurir.rs

