STIŽE UDAR STRAŠNOG NEVREMENA! Vlasti objavile HITNO UPOZORENJE: "Pripreme za EVAKUACIJU su u toku", cela zemlja je na NOGAMA

Očekuje se da će ciklon Kirili pogoditi istočnu obalu Australije u četvrtak, a vlasti upozoravaju da će oluja imati "ozbiljan uticaj".

U dramatičnom apelu koji je objavljen danas, premijer Kvinslenda Stiven Majls rekao je da će oluja u utorak prerasti u tropski ciklon.

Zatim se očekuje da će u četvrtak doći do kopna između Inisfaila i Erli Biča, južno od Kernsa.

"Verovatan će imati ozbiljan uticaj, posebno ako se prelaz dogodi u blizini ili južno od Taunsvila", rekao je Majls na konferenciji za medije.

"Pripreme našeg tima za vanredne situacije su uveliko u toku."

Stanovnicima Kvinslenda je saopšteno da budu u toku sa upozorenjima državne vlade u naredna 72 sata.

Biro za meteorologiju (BOM) je predvideo da će oluja postati ciklon prve kategorije do utorka ujutru nakon što se razvila u Koralnom moru.

Očekuje se da će ciklon ojačati kada postane tropski ciklon i do srede bi trebalo da dostigne treću kategoriju.

Portparol BOM-a rekao je medijima danas da se očekuju 'teški uticaji tropskog ciklona' za zajednice u Severnom Kvinslendu, pošto ciklon raste na kategoriju tri.

"U priobalnim i ostrvskim mestima između Era i Sent Lorensa može doći do oluje sa štetnim udarima vetra do 120 km/h, a to se već očekuje od srede ujutru", rekao je portparol.

"To bi moglo da se proširi nakon srede u druge oblasti"

Obilne padavine i iznenadne poplave su takođe verovatne kada sistem prelazi na kopno.

Očekuje se da će ciklon otputovati na jug, a tamo bi obilne padavine mogle da pogode centralni i jugoistočni Kvinslend .

Tada se predviđa da će većina domaćinstava ostati bez struje u petak pre nego što se vrati u sistem niskog pritiska.

Zamenik komesara policije Kvinslenda Šejn Čelepi pozvao je stanovnike Kvinslenda da preduzmu mere predostrožnosti za preživljavanje pre nego što udari ciklon.

On je preporučio ljudima da naprave skladište namirnica za tri dana, ali i da obezbede akumulatore struje jer može proći i do 72 sata pre nego što hitne službe stignu u pomoć.

Iako se očekuje da će ciklon preći na kopno u severnom Kvinslendu, veći deo države bi takođe mogao biti pogođen jer se pretvara u sistem niskog pritiska.

Loše vreme dolazi, a meteorološki zavod izdaje upozorenje za ekstremne toplotne talase za velike delove Australije.

Očekuje se da će u utorak u Adelaidi biti najtopliji dan u nedelji sa najvišom temperaturom od 39 stepeni Celzijusa, a najnižom od 21 stepeni.

(Kurir.rs/Daily mail/Preneo: A.N.)