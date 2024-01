UVEK ĆU BITI ZAGOVORNIK JAKE, UJEDINJENE EVROPE: Mišel se neće kandidovati na izborima za Evropski parlament

Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel potvrdio je da se neće kandidovati na izborima za Evropski parlament u junu, navodeći da će uvek biti vatreni zagovornik demokratske, jake, ujedinjene Evrope.

Obrazlažući odluku u saopštenju na Fejsbuku, Mišel je istakao da će izbori za Evropski parlament u junu označiti politički kraj aktuelnog institucionalnog ciklusa i početak tranzicije ka novom evropskom zakonodavstvu tokom druge polovine godine.

"Evropa mi je pri srcu. Služio sam evropskom projektu sa strašću i ubeđenjem skoro 10 godina, prvo kao belgijski premijer, a zatim u svojoj sadašnjoj ulozi. Stoga mi se činilo prirodnim, kao premijeru koji želi da nastavi da služi svojoj zemlji, da se glasovima birača borim za odbranu evropskog projekta“, naveo je Mišel.

Primećujući da Evropa nije pošteđena kriza i ratova, geopolitičkih prevrata i da je pogođen svakodnevni život građana, ukazao je da kandidovanje za funkciju, posebno za predsednika Evropskog saveta, znači preuzimanje odgovornosti – a takođe i preuzimanje rizika – sa ciljem jačanja demokratskog legitimiteta evropskog projekta, počevši od Evropskog parlamenta.

Ocenio je i da je dovoljno rano saopštenje o odluci obezbedilo transparentnost njegovih namer, ali i ostavilo dovoljno vremena da Evropski savet mirno pripremi, u evropskom interesu, za proces institucionalne tranzicije koji će otvoriti evropski izbori, pogotovo što će izbor njegovog naslednika biti pre prve plenarne sednice Evropskog parlamenta.

Ipak, konstatuje da je njegov izbor izazvao žestoke medijske kontroverze.

"Očekivao sam deo toga, s obzirom na neviđeni aspekt - drsko, rekli bi neki - mog pristupa. Ali, potcenio sam obim i radikalnost određenih negativnih reakcija – ne unutar Evropskog saveta, već izvan njega – na izglede da me vide da učestvujem u evropskoj kampanji. I takođe da za nekoliko meseci pomerim kraj mog mandata i stupanje na funkciju osobe koja će me naslediti. Ne želim da nas kontroverze odvlače od suštinskog i potkopavaju instituciju kojom predsedavam, a samim tim i evropski projekat“, napisao je Mišel.

Dodao je da ne želi ni da se njegov pristup iskorišćava ili zloupotrebi na bilo koji način, da bi podelio Evropski savet koji mora neumorno da radi na evropskom jedinstvu.

"Prihvatam legitimitet svake političke kritike i svih intelektualnih argumenata. Naravno, postoji nekoliko mogućih tačaka gledišta na datu situaciju. Ali primećujem da štetni napadi sve više imaju prednost nad činjeničnim i objektivnim argumentima. Po mom mišljenju, to utiče na evoluciju demokratskog života. Na ličnom planu, to me dovodi u pitanje značenje i uticaj koji, ne samo za mene, već i za one koji su mi bliski, predstavlja izborna obaveza kojoj sam posvetio svoj život već trideset godina. Iz ovih razloga, a da bih sačuvao spokoj u ostvarivanju svoje sadašnje misije, neću biti kandidat za evropske izbore. Svoju odgovornost ću obezbediti potpunom odlučnošću do njenog kraja. I uvek ću biti vatreni zagovornik demokratske, jake, ujedinjene Evrope i gospodar njene sudbine“, poručio je Mišel.

Na kraju mandata, dodao je, razmisliće o "prirodi i pravcu budućeg angažmana".

(Kurir.rs/Kosovo Online/Preneo: Đ. M.)