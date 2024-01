PREKLAO BIVŠU DEVOJKU (18), PA POZVAO NJENU MAJKU: Dok joj je ćerka umirala izgovorio je JEZIVU rečenicu! video

Kada joj je zazvonio telefon, majka je pomislila da je to njena ćerka Lili. Ali nije bila Lili. Bio je to njen ubica. Šokantni krvavi zločin u nemačkom gradu Sent Leon-Rotu postao je još strašniji otkrivanjem novih jezivih detalja, piše Bild.

Srednjoškolac Adrijan K. (18) ubio je svoju bivšu devojku i drugaricu iz razreda Lili (18) u svojoj školi. Nakon toga je Adrijan, koji je sin policajca, automobilom pobegao 380 kilometara severno, ali je svojim “fordom” pri brzini od 160 kilometara na sat naleteo na BMV u Zesenu. Čudom, samo je lakše povređen.

Kada ga je policija uhapsila, navodno je vikao na njih. Nemački mediji objavili su snimak na kom se vidi kako ga je policija izvukla iz havarsisanog vozila i “spakovala”. U petak je sudija izdao nalog za njegovo hapšenje zbog ubistva.

Hladnokrvnost i brutalnost zločina su šokantni, navodi nemački list. Prema informacijama Bilda, Adrijan K. je prerezao grkljan bivšoj devojci. Zatim je uzeo mobilni telefon devojčice koja je u tim trenucima umirala, pozvao njenu majku i rekao joj kratku, ali jezivu rečenicu: “Mene niko ne ostavlja!”

Kako se navodi, Adrijan K. ju je pretukao u novembru, zbog čega ga je ona prijavila. Policija je saslušala njega i svedoke, ali sve je ostalo samo na takozvanim “govorima o riziku”.

Slučaj nije završio kod javnog tužioca. Kontaktirana je kancelarija za mlade , kao i uprava škole. Oni su doneli “mere za ograničavanje kontakta u radu škole”.

“Do jeseni je učenik smatran neprimetnim”, rekao je Dirk Mec (67), portparol srednje škole.

Nasilnik i njegova žrtvatako su nastavili da idu u istu školu, ali Adrijanu K. više nije bilo dozvoljeno da priđe bivšoj devojci. Prošlog četvrtka joj je ipak prišao. Navodi se da je rekao da mu je pozlilo kada je izašao iz učionice i posegnuo za nožem. Tada se oglasio požarni alarm u srednjoj školi Lovenrot i svi učenici su otišli ​​u hol preko puta.

“Adrijanova majka se pre godinu dana odvojila od oca i iselila se iz njihove kuće. Očigledno nikada nije bio u stanju da prihvati ovu činjenicu i da je pravilno obradi. Ali niko nije sumnjao da je sposoban za takav čin”, rekao je porodični prijatelj.

Prema saznanjima Bilda, Adrijanovi roditelji i baka i deda dobijali su pretnje smrću putem društvenih mreža, a policijske patrole svakog sata su kod njihovih kuća.

U Rauenbergu, jedanaest kilometara istočno od Sent Leon-Rota, niko ne patrolira. Tamo je uvek tiho, a i danas je mrtva tišina. Tu je Lili u miru živela sa svojom majkom. Sve dok nije stigao Adrijanov jezivi poziv.

Kurir.rs/Telegraf.rs