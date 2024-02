Protesti u Izraelaca čiji su članovi porodice taoci Hamasa I dalje traju, ali Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da još uvek neće biti razmene talaca jer ne pristaje na uslove druge strane.

Na drugom frontu u Evropi, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obišao vojnike na terenu I podelio ordenje. Zelenski je takođe imenovao Ivana Fjodorova za novog šefa Zaporoške oblasti pod kontrolom Kijeva.

Za to vreme protesti farmera u Evropi se šire I na druge države pa su poljoprivrednici italije takođe izašli na ulice.

foto: Kurir televizija

Srđan Barac, iz Centra za društvenu stabilnost, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je o trenutnoj krizi na Bliskom istoku.

- Od početka ovog sukoba ključna stvar je da je Izrael podvukao crvenu liniju i rekao da više nikada ne želi dozvoliti situaciju potencijalno koja se tada desila, to jest da budu ubijeni civili i da Hamas bude u sposobnosti na taj način da sprovede akciju. To znači potpuno uništenje Hamasa. Tako da svaka vrsta pregovora u stvari je tu možda samo odlaganje ili pripremanje terena. Mislim da za to imaju podršku SAD. Antoni Blinken peti put dolazi u posetu. Bajden je bio dva ili tri puta, što je značajna diplomatska poseta na najvišem mogućem nivou. Što govori da oni imaju podršku SAD za taj projekat. A projekat je uništenje Hamasa - rekao je Barac i dodao:

05:20 UKRAJINA NIJE NI MEĐU PRVIH 10 INTERESNIH SFERA U AMERICI! Barac tvrdi: Mnogo im je bitniji jevrejski narod i Tramp to zna

- Ja negde duboko verujem da SAD ne menjaju svoju politiku u odnosu na predsednika. Njihova spoljna politika je zacrtana i menja se mikro, to su mali pokreti. Tramp ima te senzacionalističke izjave da će zaustaviti rat za 24 sata u Ukrajini. Ali da napomenem, pitanje problema Ukrajine i pitanje Izraela su u potpunosti drugačije. Jer je pitanje jevrejskog naroda i države Izraela jedno od važnih tema u SAD-u, dok je pitanje ukrajinskog sukoba, neću reći marginalno, ali nije ni među prvih deset interesnih sfera. Mislim da Tramp, ako dođe ponovno na vlast, mora da ublaži tu politiku koja je i ovako bila senzacionalistička, da bi zaista ta vladavina mogla da opstane.

