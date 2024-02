USTUPAK POLJOPRIVREDNICIMA KOJI PROTESTUJU NEDELJAMA: EU odustala od predloga za smanjenje upotrebe pesticida

Evropska komisija je odustala od predloga za smanjenje upotrebe pesticida da bi udovoljila poljoprivrednicima posle više nedelja njihovih protesta uz blokadu puteva i gradova u zemljama Unije.

Ta odluka predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen najnoviji je pokazatelj da je EU spremna da žrtvuje ekološke prioritete da bi smirila poljoprivrednike i zadržala ih na svojoj strani.

I pored ustupaka protesti su se nastavili širom zemalja Unije – od Holandije, do Španije i Bugarske.

Poljoprivrednici kažu da mere kao što bi bilo smanjenje upotrebe ;pesticida, povećavaju birokatska opterećenja i „drže ih ispred kompjutera“ umesto na poljima i povećavaju razliku u ceni između njihovih proivzoda i jeftinog uvoza koji proizvode strani poljoprivrednici bez sličnih opterećenja.

foto: ALBIT / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Predlog o pesticidima je postao „simbol polarizacije. Da bi se krenulo napred potrebno je više dijaloga i drugačiji pristup“, rekla je danas Fon der Lajen u govoru u Evropskom parlamentu u Strazburu.

Ona je priznala da je predlog napravljen bez konsultovanja poljoprivrednika. ;Ne zna se kada će novi predlog biti sastavljen.

Izbori poslanika za Evropski parlament će biti u junu, a sudbina poljoprivrede je postala centralna tema u kampanji, čak su ;poslednjih nedelja potisnuta i pitanja klime.

foto: AP Sylvie Corbet, AP Matthieu Mirville

Po svom reklamiranom „Evropskom zelenom dogovoru“, EU ima cilj da ;do 2030. godine smanji opštu upotrebu pesticida i drugih opasnih supstanci. Predlog su kritikovali i ekolozi, koji su trvrdili da je to nedovoljno da se dostignu ciljevi održivosti, a poljoprivredne grupe su insistirale da je to nesprovodivo i da će poljoprivrednici ostati bez posla.

Odluka da se odustane od predloga za smanjenje upotrebe pesticida je najnoviji odgovor EU na proteste koji su pogodili život miliona evropskih građana i koštali privredu milione evra zbog blokade saobraćaja.

Prošle nedelje Fon der Lajen je objavila planove da se poljoprivrednici u EU zaštite od jeftinijih proizvoda iz Ukrajine i da im se dozvoli da koriste i zemljište koju su ;iz ekoloških razloga morali da drže neobrađeno.

Kurir.rs/Beta