ANALITIČARI O INTERVJUU TAKERA KARLSONA: PUTIN ĆE SAMO KUKATI! Bio bi šmeker da ga je pitao za BOMBARDOVANJE DECE U MARIJUPOLJU

Američki novinar Taker Karlson najavio je da će se večeras, u ponoć između četvrtka i petka, na društvenoj mreži X pojaviti dugoočekivani intervju sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Mask je rekao da neće nikako cenzurisati taj intervju, da će ga pustiti u celosti i da ćemo imati prilike da vidimo. Kada je potvrđeno iz Kremlja da je Putin razgovarao sa Karlsonom, Peskov je rekao da Karlson ima stav koji se razlikuje od ostalih. On nije ni na koji način ni pro-ruski, ni pro-ukrajinski, već je pro-američki.

foto: Printscreen/Instagram

Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije, i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o ovom velikom intervjuu koji ceo svet željno isčekuje.

- Karlson je pokazao jasan stav više puta u ovom sukobu. Nije to pro-američki stav, to je stav koji više naginje ka pro-ruskom, ali nije to ni bitno. Svaki novinar će se truditi da ide što dalje, što više i što jaču osobu da intervjuiše. Najmanje je sporno što on ima želju da intervjuiše Putina i što će to negde biti predstavljeno. Ali svako u Americi ko hoće da vidi Putinov govor, on može da vidi Putinov govor. Svako može to da vidi, nije to sad otkrovenje. Ali sad bi on ispao šmeker mnogo veći da izađe i da pita neka pitanja koja stvarno zanimaju ljude na zapadu. Da pita tog Putina neke stvari i kada on odgovori, da nastavi razgovor. Da ga pita za Buč, za bombardovanje dece u pozorištu u Mariupolju. Zašto su ubijene žene i deca u pozorištu. To su pitanja koja bi on mogao da pita Putin, a naravno to se neće desiti. Nego će Putin da kuka kako ga kolektivni zapad napada, kako je kolektivni zapad isprovocirao napad na Ukrajinu, kako Ukrajina ne postoji, kako Ukrajina nema istoriju - rekao je Zoronjić i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Tako da mislim da će u pogrešnu stranu otići taj razgovor, a imao je dobru priliku da ga usmeri, međutim s obzirom da širi stvarno rusku propagandu čovek već od početka sukoba, mislim da neće jednostavno da se zaustavi ni sad. Što se tiče Zapada, pa normalno Zapad ne želi da sluša to što Putin priča. Zato što oni to smatraju propagandom i ne žele jednostavno da se širi to kroz te kanale, znaju da će to na mreži X biti sigurno mnogo gledano. Da će verovatno mnogo više ljudi to videti nego što bi videli nešto standardno što Putin govori.

Miletić se nadovezao i naveo da reči

- Treba znati da je on dobio otkaz sa Fox-a zbog svojih ekstremističkih stavova. Tako da to dovoljno govori. Zamislite da je neki vaš kolega novinar dobio otkaz zato što je zastupao neke nacionalističko-ekstremističke, rasističke stavove i onda taj čovjek ode da intervjuiše Putina. To je okej, ali to onda dovoljno govori i o njemu i o njegovim stavovima - rekao je Miletić.

04:25 PUTIN ĆE SAMO KUKATI! Analitičari o intervjuu Takera Karlsona: Bio bi šmeker da ga je pitao za BOMBARDOVANJE DECE U MARIJUPOLJU

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:41 PUTIN JE DEKICA ČIJA NAS SMRT NE BI IZNENADILA Analitičar predviđa kako bi ovo uticalo na tok RATA U UKRAJINI i sudbinu Rusije