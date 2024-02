NA OVA 3 VAŽNA PITANJA KARLSON OSTAO BEZ ODGOVORA: Američki novinar bio uporan, ali Putin ipak NASTAVIO PO SVOME (FOTO/VIDEO)

Razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog novinara Takera Karlsona pratio se širom planete i od trenutka objavljivanja analiziraju ga vodeći svetski mediji.

Intervju je na Кarlsonovom nalogu na društvenoj mreži X za 12 sati pogledalo više od 95 miliona korisnika dok je objava imala skoro 50.000 komentara i više od 220.000 repostova. Snimak intervjua na Jutjubu istovremeno je imao više od četiri i po miliona pregleda. Taker Karlson je intervju objavio i na svom zvaničnom sajtu.

Razgovor u Kremlju, podsetimo, trajao je 2 sata i 7 minuta. Karlson i Putin, očekivano, najviše su razgovarali o Ukrajini, a dotakli su se i brojnih drugih tema uključujući odnose SAD i Rusije, sabotažu na Severnom toku, uspon Kine, Briks, veštačku inteligenciju...

Američki novinar je prema svom običaju krenuo sa oštrim pitanjem, međutim, Putin je već na startu, slažu se stručnjaci, usmerio intervju na stranu na koju želi.

foto: AP/Gavriil Grigorov

- Zašto mislite da bi Amerika mogla da zada neočekivani udarac Rusiji? Кako ste došli do ovog zaključka - bilo je prvo Karlsonovo pitanje.

- Nije stvar u tome da će Amerika zadati neočekivani udarac Rusiji. Ja to nikada nisam rekao. Da li smo u tok šou ili vodimo ozbiljan razgovor? Vaše osnovno obrazovanje je iz istorije, koliko sam razumeo, zar ne? Onda ću dozvoliti sebi samo 30 sekundi ili jedan minut da dam malo istorijske pozadine. Imate li nešto protiv - upitao je je ruski predsednik i narednih pola sata objašnjavao istorijske okolnosti koje su na koncu dovele do stvaranja i nezavisnosti Ukrajine.

- Mogu li da pitam? Кažete da su delovi Ukrajine zapravo ruske zemlje stotinama godina. Zašto ih jednostavno niste uzeli kada ste postali predsednik pre 24 godine? Imali ste i tada oružje. Zašto ste onda čekali tako dugo - pokušao je ponovo Karlston da izvuče odgovor od Putina.

- Samo da završim istorijske informacije pa ću vam reći. Možda je dosadno, ali objašnjava mnogo toga - odgovorio je ruski šef države.

Putin je potom nastavio da priča kako je Ukrajina vremenom prisvajala delove teritorije okolnih zemalja i naglasio da zna da mnogi Mađari, koji sada tamo žive, žele da se vrate u svoju istorijsku otadžbinu.

foto: AP/Gavriil Grigorov

- Da, mislim da se to često dešava, najverovatnije su mnoge zemlje bile nezadovoljne promenom granica u 20. veku i ranije. Ali činjenica je da ovako nešto niste izjavili ranije do februara 2022. godine. Rekli ste da ste osetili fizičku pretnju NATO, posebno nuklearnu pretnju, što vas je navelo da reagujete. Da li sam to dobro razumeo - uporan je bio Karlson.

- Razumem da moji dugi dijalozi verovatno nisu uključeni u ovaj žanr intervjua. Zato sam te na početku pitao hoćemo li da vodimo ozbiljan razgovor ili tok šou. Rekli ste da je ovo ozbiljan razgovor. Zato, molim te, nemoj da me vređaš - ponovo je Putin ostavio novinara bez odgovora.

foto: AP/Gavriil Grigorov

Karlson je nešto kasnije ostao bez odgovora i na možda glavno pitanje intervjua.

- Da li ćete biti zadovoljni teritorijom koju već imate - prekinuo je Putina koji je govorio o ispunjenju ciljeva u Ukrajini.

- Sada ću završiti - odgovorio je Putin i nastavio da priča o denacifikaciji.

Odgovora na konkretno pitanje, međutim, ponovo nije bilo.

