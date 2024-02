SIRIJA MOŽE DA UGROZI IZRAEL I SAD POMOĆU SPECIJALNE TAKTIKE! Prof. Petričković: Njihovo upozorenje treba shvatiti NAJOZBILJNIJE!

Ne stišava se bura nakon izjava Donalda Trampa, bivšeg američkog predsednika, da bi ohrabrio Rusiju da "uradi šta god joj padne na pamet", bilo kojoj zemlji članici NATO, koja se ne drži smernica Alijanse o ulaganju u odbranu.

Njegove reči izazvale su oštro reagovanje zvaničnika u Briselu.

Na ovu temu, ali i o ostalim geopolitičkim aktuelnostima u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su prof. dr Milan Petričković, profesor Fakulteta političkih nauka i Marko Anđelković Slijepčević.

Slijepčević je ocenio da Trampove najave da bi Amerika mogla da izađe iz NATO pakte umaju cilj da podignu svest zapadnoevropskim saveznicim.

foto: Kurir Televizija

- To je u domenu teorije. U praksi se to neće desiti. Taj geopolitički brod plovi ka ciljevima koji su postavljeni pre 50 godina. Da li su na vlasti republikanci il demokrate to ne utiče na bitne promene geopolitke Amerike. Ovo je više u cilju da tako kažem podizanja pozornosti ostalim članicama NATO alijanse koja očigledno ima nekih strukturalnih problema ui funkcionisanju. Vidimo da ovo što se događa i na istočnom i na bliskoistočnom frontu ukazuje da oni moraju da se kompaktnije odnose prema toj alijansi - rekao je Slijepčević.

Petričković se saglasio da je Trampova izjava data u cilju opomene saveznicima:

foto: Kurir Televizija

- Ovde je na delu princip Koliko para toliko igara. Ovaj talas kriza i nemira koje se događaju u Evropi samo su jedan dodatni parametar koji može dodatno da uzburka prašinu. Tramp je svestan predizbornih aktivnosti i ovo je dvostruka igra. S jedne strane se opominju ostale članice alijanse posobno s obzirom na inansije u NATO paktu. Zna se da sve počiva na novčanom kapitalnom osnovu. Na zapdu očigledno nema viskoke stope kohezivnosti koja je potrebna. Ovim nemiri nekako se poklapaju sa jednom vrstom impulsa koji bi trebalo da ide u pravcu - Svi za jednog jedan za sve. Očigledno da u tom globalnom pregrupisavanju treba da malo više obrate pažnje na taj momenat solidarnosti u cilju očuvanja alijanse.

Prokomentarisao je upozorenje Ministra spoljnih poslova Sirije Faisala Megdada da će braniti ova zemlja braniti svoju teritoriju ako dođe do napada Izraela kao veoma ozbiljno.

04:36 SIRIJA MOŽE DA UGROZI IZRAEL I SAD POMOĆU SPECIJALNE TAKTIKE! Prof. Petričković upozorava: Ozbiljanu su faktor i snažna varnica!

- Sirija je dodala snažnu varnicu koja ima duboke veze sa osovinom otpora na bliskom istoku koja je vema značajna. Osnova je Iran, ali i Irak. Sirija je kao faktor veoma bitna. To je ta metoda da se protivnik rasteže što više u širinu. Šta to znači? Ako su usredsređeni Izraelci na pojas Gaze, tu ima više faktora koji se usložnjavaju i komplikuje. Imali smo i to bombardovanje periferije Damaska. Postoje tamo američke baze. Postoji onaj toranj gde su stradala tri američka vojnika - rekao je Petričković i dodao:

- Gorke li ironije odmazda je bila sa američkim bombardovanjem u kome je stradao veliki broj ljudi. Sirija je veliki faktor zajedno sa Hezbolahom. Oni pojedinačno nisu velike sile, ali kada dođe do udruženja više manjih sila one mogu Izrael i čitavu tu zapadnu koaliciju rastakati i razvodnjavati, jer te sile onda neće moći da se koncentrišu samo na jedan potez i pojas. Suština je u tome da sve te male sinhronizovane male grupe, među kojima su i ratnici Alaha mogu zakomplikovati stvar i raslabiti Izrael i Ameriku kao koaliciju.

