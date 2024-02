"VARŠAVU MOGU DA ZBRIŠU SA ZEMLJE ZA 5 DO 10 MINUTA!" Mlakar: PRETNJA RUSIJE POVEĆANA, Evropa HITNO da pređe na ratnu proizvodnju!

Prošlogodišnja upozorenja bivšeg slovačkog premijera Petera Pelegrinija, dolaze na red za raspravu.

On je još u junu prošle godine apelovao na to da su skladišta oružja širom Evrope ispražnjena I da će biti potrebno od 5 do 10 godina da se popune kako bi se kapaciteti vojnih magacina vratili na pređašnje na stane. On je još tada naglasio da Slovačka, zbog nedostatka resursa više neće moći da pruža vojnu pomoć Ukrajini.

O opadanju vojnih resursa Evrope govorili su u jutarnjem programu Kurir televzije Andrej Mlakar,urednik vojne televizije TV Front i Filip Vasiljević, predsednik organizacije Otvoreni Balkan za mlade.

foto: Kurir Televizija

Vasiljević je ocenio da izjave američkog predsednika Donalda Trampa o izlasku Amerike iz NATO nisu prvi put izrečene:

- Ovo nije od juče. Tramp je davao takve izjave u toku svog predsedničkog mandata kada je kritikovao stanje u alijansi. Ovaj sukob u Ukrajini samo je ogolio ono što je Tramp ranije govorio, a to je da će u jednom momentu doći do toga da Evropa više neće imate čime da se brani. Evropa je toliko ušuškana u uvernju da u njoj ne može da izbije rat i da im nije potrebno naoružanje, a sada smo došli do toga da joj je naoružanje preko potrebno - rekao je Vasiljević i dodao:

- Ja doduše sve izjave Bajdena i Trampa gledam unutarpolitički jer je njima kampanja presudna, ali to da Evropi ponestaje resursa i oružja je činjenica. Koliko dugo ćete moći da finansirate Ukrajinu? Takva situacija nije održiva na dug period. Moraće da dođe do nekog prepakivanja strukture NATO alijanse i verujem da ćemo uskoro videti nacrt kako bi to trebalo da izgleda.

Mlakar je ocenio da je Evropa u vojnom smislu veoma oslabljena:

- Generalna slika Evrope je sumorna. Evropa se tek probudila. Fabrika u Švedskoj je jedina u Evropi koja proizvodi artiljerijsko naoružanje i radi punim kapacitetom. Tu se proizvode kvalitietne haubice Arčer. Slična fabrika se nalazi na teritoriji Finske. Zanimljivo je da se u našem susedstvu, u Mađarskoj planira najkasnije do 2025. izgradnja fabrike koja proizvodi oklopna vozila i tenkove.

foto: Kurir televizija

- Generalno, sumorna slika je u tome što su evropska skladišta oružja prazna. Evropa je imala iluziju večitog mira koja potiče od Imanuela Kanta, kao i kraja istorije čiji je autor Frensis Fokujama. Kraj istorije bi negde podrazumevao da ratova više neće biti. Sada su utvrdili da nemaju kapaciteta sebe da pokriju. Slovenija recimo ima zaliha naoružanja za period do 14 dana rata, a Nemačka za mesec dana intenzivnog sukoba. Nakon toga bi nastao slom.

Ocenio je da je za konsolidaciju Evrope neophodno da pređe na ratnu proizvodnju koja je uveliko u toku u Rusiji:

- Evropa može da pređe na ratnu proizvodnju kao Rusija. Rusiji neće biti problem da na godišnjem nivou proizvede tri do četiri miliona artiljerijskih granata. Za sada oni to premošćavaju uvozom iz Severne Koreje i Irana, ali Rusija ima zalihe, a Evropa ih nema. Zato mora da pokrene fabrike za proizvodnju oružja. Jednostavno nije više moguće da vi proizvodite par hiljada granata. Imate prazna skladišta još od 2012 godine. Gro vojnih skladišta je ispržanjeno još u tom periodu kada niko nije ni sanjao da će doći do Krima i ukrajinskog rata. Ko će sada da plati punjenje tih skladišta. Amerikanci to više neće da plaćaju. Evropa misli da će Amerika da joj reši sve probleme. Neke članice NATO su dobrovljno uništile svoju namensku industriju. Skrajnuli su to kao nešto potpuno nebitno, a sada se ispostavilo da je preko potrebno.

Izrazio je uverenje da sledi period duge konfrontacije između Rusije i EU:

- Ulazimo u period duge konfrontacije između EU i Rusije. EU je svaki vid pregovora sa Rusijom zatvorila. Amerikanci su neke kanale komunikacije ipak ostavli otvorenim, ali ova ekipa sa Ursulom fon der Lajen i tom ekipom trenutno ne ostavlja nikakav prostor za pregovore. Oni su spremni na vojnu konfrontaciju, ali nemaju vojnih kapaciteta. Amerika ih ima - kaže Mlakar i dodaje:

06:54 VARŠAVU MOGU DA ZBRIŠU SA ZEMLJE ZA 5 DO 10 MINUTA! Mlakar: PRETNJA RUSIJE POVEĆANA, Evropa HITNO da pređe na ratnu proizvodnju!

- Evropa se ranije bavila privrednim stvarima, a sada se bavi vojskom. Vi faktički imate vojsku na granici, kao i to da je ruska pretnja mnogo veća! Pre početka emisije sa sagovornikom sam razgovarao na temu Poljske. Vi sada imate nuklearno naoružanje bukvalno na granicama Belorusije i Poljske. Vama će trebati 5 do 10 minuta leta iz Kandera da zvekne Varšavu i da je zbriše sa atomskom bombom. To je naravno u slučaju krajnjeg scenarija. Izjave ovog tipa se uglavnom daju u propagandne svrhe, ali činjenica je da se nuklearno naoružanje tamo nalazi i da ta mogućnost postoji. Evropa će zbog toga morati ponovo da se gradi iz korena.

