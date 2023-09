Gostujući u emisiji Puls Srbije urednik televizije Front, Andrej Mlakar komentarisao je snimke sa ukrajinskog ratišta koji se šire neverovatnom brzinom i deo su informacionog rata.

Osvrnuo se na poziv ukrajinskom stanovništvu od strane ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog na početku ratnih sukoba, da što je više moguće objavljuje snimke rata na društvenim mrežama.

foto: Kurir televizija

- To je u početku bilo poželjno i blagougodno da tako kažem, jer što je više informacija to je jača propaganda i mobilizacija stanovništva. Ispostavilo se, međutim, da je to mač sa dve oštrice, jer ti snimci omogućavaju neprijatelju da koriguje artiljerijsku vatru i postigne efikasnije pogotke - rekao je Mlakar.

Uporedio je vojno iskorišćavanje snimaka sa društvenih mreža u ratu u Ukrajini sa upotrebom televizijskih snimaka rata tokom devedesetih godina u bivšoj Jugoslaviji:

- Navešću jedan primer iz 90-tih godina. I jedna i druga zaraćena strana je u Bosni i Hercegovini pratila televizijske dnevnike. Na osnovu toga vršili su određene analize. Kada se snimao vatreni položaj to se koristilo za korekturu artiljerijske vatre. Sada to rade društvene mreže.

02:26 SNIMCI RATA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA POMAŽU NEPRIJATELJU! Mlakar: 90-tih su ratni prilozi iz TV dnevnika koštali neke Srbe života

- Pokojni pukovnik Milorad Milutinović napisao je jednu divnu knjigu pod nazivom: "Kako sam vodio medijski rat." Pred kraj knjige on baš piše kako vi ne možete poslati novinarsku ekipu da snima direktno iz rova na borbenom položaju jer su ti snimci koji su se emitovali na televiziji par puta koštali srpsku stranu života ljudi. Izvršena je direktna i precizna artiljerijska vatra i pogoci na snimljene položaj - rekao je Mlakar i dodao:

- Tako su Ukrajinci shvatili da ih Rusi gledaju, kao što Ukrajinci gledaju Ruse. Snimci zgrada, snimci vojnih lokacijai td. uticali su na to da se izvrši korekcija artiljerijske vatre, pa je to dovelo do toga da se od oktobra prošle godine kada je krenula ona Surovikinova odmazda vrši strožija selekcija snimaka.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:03 AKO UKRAJINA OBJAVI PRAVE BROJKE, IZDAĆE IH NJIHOV NAROD! Zoronjić šokirao tvrdnjama: Vodi se velika propaganda unutar granica