"ZELENSKI JE NAPRAVIO KOBNU GREŠKU!" Mlakar otkrio koja taktika generala ne bi dovela do PROPALE UKRAJISNKE KONTRAOFANZIVE

Američki obaveštajci procenjuju da ukrajinske trupe neće ostvariti svoj ključni cilj u ofanzivi,objavio je „Vašington post”, pozivajući se na izvore koji su imali uvid u obaveštajne izveštaje.

To bi moglo da znači da Kijev neće uspeti da ispuni svoj primarni zadatak i preseče ruski kopneni most s Krimom do kraja ove godine i da ukrajinska kontraofanziva u koju je uloženo više od 10 milijardi oružja i vojne opreme zapadnih partnera neće ostvariti ni primarne ni sekundarne ciljeve.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mračna realnost ukrajinske kontraofanzive i za vojne lekare je teška situacija jer svakodnevno amputiraju "ud za udom" pomažući ukrajinskim vojnicima da se oporave od rana zadobijenih na minskim poljima na Zaporoškom frontu, ističe "Vašington post". Teško minirana ruska odbrana usporila je ukrajinski napad, a ukrajinski vojnici plaćaju visoku cenu, kakvu pojedini medicinski ranici, kako navode, nisu videli ni u jednom ratu do sada.

Andrej Mlakar, glavni i odgovorni urednik televizije “Front”, gostovao je u emisiji Usijanje gde je prokomentarisao ukrajinsku kontraofanzivu.

- Pogrešna taktika, upotreba i nedovoljno obučene posade dovelo je do neuspeha te nazovi kontraofanzive. Ukrajina je prošle godine potrošila 8 do 10 brigada koje su bile potpuno obučene po NATO standardima. One su potrošene u artiljeriskim duelima na istoku Ukrajine prošle godine. Formirane su nove, mešovite, sa zapadnom tehnikom. Desilo se da je Zelenski napravio kobnu grešku slušajući inostrane savetnike, a ne sopstvene generale. A to je bilo masovno povlačenje sa istoka Ukrajine i iza reke Dnjepar konsolidacija, opremanje, obuka i zamrzavanje konflikta u narednih par godina dok se ne stvori jedna efektivna snaga - rekao je Mlakar i dodao:

05:00 ZELENSKI NAPRAVIO KOBNU GREŠKU! Mlakar otkrio koja taktika generala ne bi dovela do PROPALE UKRAJISNKE KONTRAOFANZIVE

- Vi ste imali ljude koji su imali 2 do 3 nedelje efektivne obuke, bilo pešadijske ili oklopnih vozila i videli smo šta se desilo. Tenkova Leopard je prema nekim procenama uništeno od 14 do 16, dok je tenkova Bredli je uništeno čak 25. U najidealnijim uslovima prosečna obuka osobe za tenk Leopard 2 je godinu i po do dve godine. Zašto ukrajinski vojnici toliko ginu? Imaju obaveštajnu dobru pripremu i informacije u realnom vremenu, a prave krupne greške.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs