"ZBOG INTERVJUA S RATNIM ZAROBLJENIKOM, NE DAJU MI U HRVATSKU" Simić: Nisam mogao da odam počast srpskim žrtvama u NDH

Ratnom reporteru, novinaru Radiotelevizije Republike Srpske i predsedniku Udruženja novinara RS Danijelu Simiću, a koji se često, od početka rusko-ukrajinskog sukoba, uključivao sa ratišta i u naš program, sada je zabranjen ulazak u Hrvatsku i to zbog intervjua sa zarobljenim hrvatskim plaćenikom u Ukrajini, koji je Simić uradio u maju prošle godine.

Podelio je sa gledaocima jutarnjeg programa Kurir televizije kako je do zabrane došlo, odnosno kada je saznao za nju. Razgovor je započeo ističući da je, kao član uduženja "Jadovno 1941" i (iz Banjaluke) šao na spomen komemoraciju u junu mesecu, za 40.000 ljudi (u kompleksu logora smrti Gospić- Jadovno- Pag) koje su u 132 dana, na najsvirepiji način ubile oružane formacije Nezavisne Države Hrvatske.

- Gotovo nikad ne idem u Hrvatsku. Odlazim jednom godišnje kao član udruženja "Jadovno 1941" u junu mesecu, na komemoraciju kada je 40.000 ljudi u 132 dana tokom postojanja Nezavisne države Hrvatske, ubijeno od hrvatskih Ustaša. Čuo sam od nekih ljudi, koji imaju kontakte sa hrvatskim obaveštajcima, da im je rečeno (nakon mog intervjua sa hrvatskim plaćenikom u Donjecku), da će me hrvatska policija privesti ukoliko se nađem na njihovoj granici - rekao je Simić.

Naglasio je da je Hrvatska na takvom položaju da je najlakše doći preko njihovog graničnog prelaza, te je tako i krenuo planiranom rutom, znajući da postoji mogućnost da ga privedu, iako se, kako je istakao, ne oseća krivim ni za šta.

- Obično idem preko Sremske Rače, a kada idete na Zapad zgodnije je preko Hrvatske... Došao sam na granični prelaz da proverim da li je to tako, osećajući se kao osoba koja nije počinila nikakvo krivično delo, znajući da to nije baš pametno, jer sam, 2017. godine prisustvovao hapšenju Daneta Lukajića oficira Republike Srpske, koga su uhapsili i osudili na pet godina zatvora, isključivo zato što je dolazio na tu komemoraciju, kao poruku svim vojnicima da, ako dođu na komemoraciju Jadovno, desiće im se ista stvar - kazao je nastavivši:

- On je preživeo golgotu odležao je dve godine u hrvatskim zatvorima, da bi ga prebacili u Banja Luku da - na našu sramotu - da tu odleži ostatak kazne. Mislim da je to problem do nas i do Republike Srpske i Srbije, a ne Hrvatske, jer da postoji adekvatan odgovor i da Srbija zastupa svoje nacionalne interese na unutrašnjem i međunarodnom pravu, suprotna strana bi bila lakša na obaraču kada je u pitanju narušavanje ljudskih i novinarskih prava kao u mom slučaju... - rekao je Simić.

On je targetiran kao "antiruski" novinar od kada je otišao u Ukrajinu i počeo da iznosi otvoreno svoje stavove.

- Ja sam persona non grata. Poslednji put kada sam pozvan na Radio televiziju Bosne i Hercegovine, bio sam grubo cenzurisan. U Donbasu sam bio svojim poslom, ja sam honorarno ostao da radim za tu televiziju, ali nemam nikakve veze sa vlastima i nisam u političkoj partiji, iako su me određene grupacije, okarakterisale kao proruskog novinara i koristili odrednice "priča se" i "smatra se" što govori o tome da su hohštapleri. I kao što bi rekao starac Vukašin iz Klepaca "Oni samo rade svoj posao" - poručio je Simić.

