"RUSIJA NE ŽELI DEO - NEGO CELU TERITORIJU UKRAJINE" Nadoveza: Ukrajinci su indoktrinisani, a narod je SPREMAN DA GINE

Samo dan nakon što je izjavio da bi Ukrajina trebalo da ustupi deo svoje teritorije Rusiji, u zamenu za ulazak u NATO, šef kabineta generalnog sekretara Alijanse, Stijan Jensen povukao je svoju izjavu.

Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor Fakulteta bezbednosti gostovao je u jutarnjem programu Redakcija komentarišući promene u svetu izazvane ratom u Ukrajini.

Dao je mišljenje o izjavama šefa kabineta.

- Naravno da se nije izleteo. Kao službeniku drugog reda dato mu je da govori ono što drugi ne smeju. Kao što u Rusiji Medvedev govori ono što Putin misli, manje su posledice kada neko iz nižeg reda kaže. Ipak, to nam mnogo govori: Tokom iduće godine govori nam da se to želi rešiti. Odluka je Zapada da Ukajinu žele da prime u NATO pakt, ali vidimo i neka druga rešenja - rekao je pa istakao:

- Ako to bude samo Donjecka i Luganska oblast, to ne rešava problem. Reč je o malom beznačajnom prostoru i ništa ne rešava osnovni problem da Ukrajina ne uđe u NATO pakt. A ne koji je režim. U pitanju je status Ukrajine. Velika je opasnost za Rusiju od "zelenog stola". Da ne bi bila obmanuta, da ne dođe do mirovne konferencije, Rusija mora biti vrlo oprezna, njoj nije u interesu da bude u tom sastavu - rekao je Nadoveza.

On je istakao da niko nema dokaze o događajima u Rusiji, te da je svaki razgovor o ruskim interesima,na nivou nagađanja.

- Politički cilj Rusije je vojna pobeda i prisajedinjenje celokupne teritorije Ukrajine Rusiji. Ili nalaženje rešenja za redefinisanja Ukrajine i da se Ukrajina federalizuje, da dobije novi naziv do Dnjepra i da dobije taj naziv Novorusija, i Ukrajina - Novorusija. Dejton nikog nije zadovoljio, kao što Bosnom i Hercegovinom niko nije zadovoljan, ali je rat zaustavljen... - rekao je Nadoveza.

Sve je neizvesno, smatra on, a Ukrajina je indoktrinisana, te je ukrajinski narod spreman da umire za njene interese.

- Oni su spremni da ginu za nju. Bila je ogromna propaganda u Ukrajini protiv Rusije. To je jedna jaka država sa jakom privredom, demografijom i infrastrukturom, tako da ona pri ovakvom stanju i neodlučnosti Rusije, može rat da traje 30 godina, slično Iranskom i Korejskom ratu...Da nije došlo do Dejtona u BIH moguće da bi rat i dan danas bio - rekao je Nadoveza.

