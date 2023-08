"AKO AMERIKANCIMA PADNE U RUKE TAJ DEO RUSKOG MORA, IMAJU I KINU" Kastratović: Čim budu želeli u rat, Ukrajina ULAZI u NATO

Luka Kastratović, general - major u penziji gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije, u razgovoru o dešvanjima u svetu i regionu i pritisku na Srbiju da uvede sankcije Rusiji, kao jedina država koja to nije uradila u Evropi.

Sve što se dešava na Balkanu Kastratović smatra da je već decenijama plan Amerike.

- Ništa nije slučajno. Sve je organizovano i u kontinuitetu u skladu sa planovima još 1945. godine. Amerikanci u međunarodnim odnosima ne žele saradnju nego samo poslušnost. Oni jedno potpisuju, drugo pregovaraju i obećavaju, a treće rade. Pošto nisu ostvarili cilj da pokore Jugoslaviju, oni su obećali da međunarodne snage budu samo na granici sa Albanijom, a da ostane 50 odsto policajaca Srbije i vojnika SRJ. Preko noći su prelomili suprotno - rekao je Kastratović.

U nastavku istakao je sledeće:

- Amerikanci su besni. Kada je Jeljcin bio velika sila oni nisu ostvarili ono što su želeli. Kina i Rusija su ojačale. Sve što Amerikanci rade na KiM to je planski - od pogroma 17. marta, pa izazivanje prelaskom granica Srbije naoružanih snaga Albanaca, da bi Srbija prihvatila ono što NATO i EU traže. Pritisci idu postepeno. Ovih dana biće još jači - upozorio je Kastratović.

Voditeljka Snežana Petrović osvrnula se na deašvanja u svetu i puč u Nigeru i previranje Tajvan - Kina- SAD, a Kastratović ističe mišljenje:

- Sve zavisi od planova anglosaksonske elite. Ako bi želeli da uđu u rat sa Rusijom, Ukrajina će ući u NATO. Sve zavisi od toga šta mogu da postignu. Ko će pobediti? Bio sam u Moskvi na međunarodnoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti, u okviru te konferencije bio je tehnički sajam, gde je bilo izloženo oko pet stotina komada i tehničkih sredstava. Delegacije iz 15 zemalja, a ono što imponuje je da nije bilo etiketiranja, nije spominjana Ukrajina, a istaknuto je da je povećana proizvodnja naoružanja. U sali je bilo preko hiljadu ljudi. Suština održavanja konferencije bio je da se naznače neuralgične tačke da se ne bi došlo do proširenja rata - a ta ključna tačka je Crno more. - rekao je Kastratović i nastavio:

- Rusija hoće da zaštiti Crno more od američke flote, jer im je preko Rusije cilj Kina. A tu je takođe zanimljivo i ponašanje Turske i Grčke. Padne u more grčki avion, i za to kažu ako padne grčki avion oborili su ga Turci, ako padne turski, oni kažu oborili su ga Grci, drugim rečima Amerikanci ne žele da se stvori situacija mira. Zašto Turska to radi? Oni ne žele da tu dođu oružane snage NATO, iako su one svakako prisutne jer ako dođe do sukoba, oni su cilj... Finska i Švedska su legitiman cilj Rusije ako dođe do proširenja rata - rekao je Kastratović

