"AMERIKA PROFITIRA NA RATU, EVROPA SE MOŽDA OKRENE KINI" Obrknežev: NATO polako prihvata trenutno stanje u Ukrajini (VIDEO)

Samo dan nakon što je izjavio da bi Ukrajina trebalo da ustupi deo svoje teritorije Rusiji, u zamenu za ulazak u NATO, šef kabineta generalnog sekretara Alijanse, Stijan Jensen povukao je svoju izjavu.

foto: AP/Efrem Lukatsky

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost komentarisao je ove navode u jutarnjem programu Kurir televizije u razgovoru sa voditeljkom Sneažnom Petrović.

foto: Kurir tv

On smatra da su gorepomenute izjave pokazatelj želje za mirom, ali da je vodillja Ukrajine ka NATO nezamisliva za Rusiju i samim tim ne donosi očekivani mir.

- NATO je siguran da se Rusija neće povući sa ovih teritorija. Ali ako imate paralelnu izjavu da onda može Ukrajina da uđe u NATO to otvara dalji sukob. Zbog toga i kreće ova ofanziva. Ruska federacija ne bi ništa dobila time, a opet bi imala NATO alijansu u okolini, a mislim da je ta izjava bila preuranjena, a ukoliko bi Ruska Federacija ostala na svojim teritorijama ona ne bi imala koristi, a sa druge strane imamo pad rublje i Putin saziva sastanak po tom pitanju, a izdržali su sa svojom ekonomijom i zabeleželi rast, onda tu dolazi do dvostrukog gubitka... Tako da mislim da je to bila njegova lična izjava... - rekao je Obrknežev.

03:25 NEBOJŠA OBRKNEŽEV O RATU U UKRAJINI: Zbog toga i kreće ova ofanziva!

Kada je reč o izjavama visokih funkcionera posebno u NATO alijansi, nama je nezamislivo da "nešto procuri" istakao je Obrknežev.

- Jedna izjava koja ne ide u prilog politici Kijeva. Ovo što dolazi iz NATO je da se prihvatanjem sadašnje realnosti ide ka nekom miru. Ako uzmemo u obzir to da li će Evropa shvatiti, da je ona ta koja je između dva centra moći - SAD i Rusije/Kine. Ako ona shvati da ona u potpunosti gubi sve, moguće je da će se okrenuti Aziji, jer je vama prirodno i normalno da sarađujete sa bližim zemljama kontinentalno, ipak je SAD preko okeana i sam je transport skuplji - rekao je i pojasnio:

- Ako stavljate sankcije, onda i ova druga strana može da koriguje cene onako kako njima odgovara, a najveći profiteri su opet SAD.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

02:29 SOVJETSKA DUŠA NE MOŽE DA SE MERI SA VEŠTAČKOM INTELIGENCIJOM Stručnjak o NAJGOREM POTEZU UKRAJINE: Pokušali su da predvide poteze Rusije i ZAKAZALI