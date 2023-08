"RUSI ČISTE REDOVE OD MANGUPA, A UKRAJINCI U POVLAČENJU" Mlakar: Oni su imali najviše udela u ubistvu, a ne Putin, POKUŠALI DESANT

U emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, urednik i novinar "TV Front", Andrej Mlakar izneo je analize o događajima na Krimu i oko grupe Wagner, istražujući različite aspekte situacije i pokušavajući rasvetliti zagonetne okolnosti.

Mlakarova razmatranja obuhvatila su dinamike međunarodnih odnosa, tajne operacije i spekulacije o ulozi glavnih igrača u njima.

- Neki su sumnjali da će se to dogoditi. Neko je čekao svojih pet minuta. Verovatno da bi se neke stvari stišale pre nego što dođe određeni trenutak - započeo je Mlakar.

Naglasio je da su mnogi bili skeptični prema mogućnosti da se situacija razvije onako kako jeste.

- E sad, svako traži svoju računicu, pa tako i Ukrajinci. Ukrajinci tvrde da negiraju bilo kakvu vezu s tim, te da je to isključivo obračun s njima. Nema potrebe isključiti tu mogućnost, ali Prigožin se zamerio čitavom vojnom vrhu Rusije i što bi drug Lenjin rekao rešili se mangupa u sopstvenim redovima, za Staljina je mangup bio Trocki. Ovde vojni vrh Rusije mnogo veći udeo ima, nego Vladimir Putin. On ništa nije rekao, neće on ništa ni reći, a ima alibi. Oglasiće se PEskov verovatno, ali Putin lično neće- smatra Mlakar.

Ukrajinski stav da nemaju veze sa ubistvom Jevgenija Prigožina i da je reč o obračunu ima za cilj distanciranje od kontroverze, a Mlakar dalje navodi:

- Možda su i Ukrajinci imali svoje razloge imali svoje motive da ga ubiju. Ne treba zaboraviti da Ukrajinska vojna obaveštajna služba već nekoliko dana sprovodi aktivnosti. Danas su čak pokušali desant na Krim, što je dovelo do manje borbe i povlačenja Ukrajinaca. Ipak, ne bi trebalo isključiti ni mogućnost unutrašnjih elemenata. Moguće je da su imali agente koji su izveli napad, koristeći prenosne sisteme PVO poput igle, koje su lansirali - istakao je Mlakar, pa u nastavku prokomentarisao šta će biti dalje sa Vagner grupom:

Teško je reći. Oni su verovatno dobili izbor - staviti se pod njihovu komandu ili nestati. Ovo nije jednostavna situacija za analizu. Sada će otići tamo, Putin će se sakriti u Kremlju i videćemo...

Mlakar je izrazio sumnju u vezi sa zvaničnom reakcijom Kremlja, s obzirom na Vladimira Putina kao mogućeg krivca:

- Situacija je komplikovana i teško je predvideti kako će se stvari razvijati - kazao je Mlakar i dodao:

Sve ovo je uvertira u ono što Rusija sprovodi. U momentu kada je Prigožin poginuo u roku od 24 sata general Sergej Surovikin je smenjen.

