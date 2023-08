"DAN NEZAVISNOSTI UKRAJINE ĆE BITI KLJUČAN ZA NJEN MASOVNI NAPAD NA MOSKVU" Mlakar: Rat se preselio na more, uspeha na kopnu nema

U Varšavi se održava vojna parada posle 35 godina, na Dan poljskih oružanih snaga u čast 15. avgusta kada je Poljska vojska pobedila Crvenu armiju Boljševika koji su napali Varšavu.

Da li je to direktna pretnja Rusiji 103 godine kasnije ili upozorenje da se ne igra sa Poljskom?

Postoje špekulacije da Zapad gura Ukrajinu da zbog ograničenih uspeha na kopnu krene na otovoreni rat na Crnom moru gde su rusi najslabiji i gde bi se sukobile flote podvodnih dronova i površinskih brodova.

00:46 DAN NEZAVISNOSTI UKRAJINE ĆE BITI KLJUČAN ZA NJEN MASOVNI NAPAD DRONOVIMA Mlakar: Rat se preselio na more, uspeha na kopnu nema

Gost "Pulsa Srbije" koji je rekao šta možemo očekivati na Dan nezavisnosti Ukrajine je Andrej Mlakar, urednik TV Front.

- Imamo ultimativnu demonstraciju sile sa ruske strane, to smo videli po teretnom brodu koji je odbio da se zaustavi nakon što se zaputio ka ukrajinskoj luci. Težište se prenosi na more jer uspeha na kopnu realno nije bilo. Smatra se da će 24. februar, Dan nezavisnosti Ukrajine, biti ključan za masovni napad na Moksvu i Kijev. To je zasad pretpostavka, zapadnih i ruskih analitičara. Masovni napad će biti dronovima, a o tome govore i napadi na mostove. Od jutros je dronovima gađana luka Odesa.

Potom je rekao da je Ukrajini fokus Krim, a ne Donbas:

- Hipotetički Ukrajina pokušava da načini udar na Krim. To im je fokus, više nije ni Donbas koliko je ta hersonska oblast i Krim. Oni smatraju da će zauzimanjem Krima postići domino efekat, odnosno da bi se u luganskoj i donjeckoj oblasti krahirala odbrana i tako bi se izgubio smisao bilo kakve odbrane ili borbe.

