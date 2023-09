"ANDREJEVKA JE NEBITNO SELO, A NI BAHMUT NIJE VAŽAN!" Analitičari suočili stavove o ratu: "Ukrajina pokazala odličnu strategiju!"

Borba za Bahmut je zapamćena kao najduža i najkrvavija bitka tokom ruske invazije na Ukrajinu. Ovaj grad je u maju konačno pao u ruske ruke, a uspeh se u najvećoj meri tada pripisao paravojnoj formaciji Vagner.

Najnovija situacija na frontu ukazuje da su se ukrajinske trupe približile Bahmutu, i da su već zauzele selo Andrejevka koje se nalazi nadomak Bahmuta.

foto: Printscreen Telegram

Da li je Andrejevka strateški važno mesto ili samo "nebitno selo"? Da li je ovo nova šansa za Ukrajince? Kako će zima uticati na razvoj situacije na frontu?

Na ova pitanja odgovarali su gosti Usijanja Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost i Andrej Mlakar, glavni urednik TV Front.

foto: Kurir televizija

- Andrejevka je jedno u nizu nebitnih sela. Nekome možda izgleda kao ono galsko selo iz Asteriksa koje je okruženo rimskim carstvom , pa deluje da je strateški važno. To je selo koje će preći po jedno pedeset hiljaditi put iz ruke u ruku - ocenio je Mlakar.

Dodao je da mnogo veći značaj ima činjenica da je Ukrajina naredila evakuaciju u herskonskoj oblasti:

- Mene više brine što je Ukrajina naredila evakuaciju jedno sedam sela u hersonskoj oblasti sa leve strane Dnjepra. To me više zabrinjava zbog nekih operacija koje će se tu sprovoditi. I da Bahmut osvoje ponovo to ne bi bilo posebno važno. Bilo bi važno da su već došli do Melitopolja, da su izbii na Azovsko more, a ne zauzumanje jednog uništenog sela koje postoji samo na karti i u kome ne postoji ni cela šupa. Mene više zanima to prenošenje rata sa kopna na more.

foto: Kurir televizija

Miletić se nije saglasio i pohvalio strategiju Ukrajina.

- Ne bih se složio sa uvaženim kolegom, jer treba pogledati mapu. Ukrajinci drže taj više deo u brdima iznad Bahmuta. Veoma su se dobro ukopali. Rusi nemaju luksuz da pomeraju snage. Ukrajina je pokazala odličnu strategiju, posebno oko Bahmuta gde su dobili statešku prednost izbacivanjem Vagnera i iz Bahmuta i iz istorije, kao i Surovikina. Napravila je turbulenciju untar samog Kremlja. Praktično sa pritiskom na Bahmut oni su doveli do toga da su Rusi sami pobli vrh Vagnera - konstatovao je Miletić

