SA LIBANOM ĆE BITI GORE NEGO SA GAZOM?! Analitičari upozoravaju: Hezbolah je mnogo OPASNIJI do Hamasa, nanosio je poraze Izraelu

Izraelska vojska izvela je niz napada na Liban, a ministar bezbednosti Ben Gvir poručio je da to znači rat!

Povodom ovog napada, ali i situacijie na ratištu u Ukrajini u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Nikola Jović, a preko VIbera se uljučio Milutin Ilić.

foto: Kurir televizija

- Što se tiče ove situacije nekako se vrti sve u krug između ova dva aktera. Ako pogledamo genezu pokreta Hezbolah koji je nastao 1982. godine kao reakcija na tadašni ulazak u južni Liban i kao pokret otpora toj okupaciji. Sada Izrael ponovo najavljuje tu mogućnost - rekao je Jović i dodao:

- Hezbolah je prvi koji je uspeo da nanese neke poraze Izraelu. Ta prijateljstva su konstantna i samo je pitanje da li su na nižem nivou ili višem. Taj sukob je dugo bio u senci dešavanja u Gazi, ali ako bi došlo do većeg angažovanja Izraela mogao bi da bude mnogo značajniji i ubojitiji. Hamas nema toliko mogućnosti da uzvrati koliko Hezbolah koji ima svoje ispostave i u Siriji i koji je povezan sa Iranom, pa bi to značilo i veću umešanost Irana u sukobu.

foto: Kurir televizija

Ilić se saglasio da je Hezbolah daleko ozbiljniji protivnik od Hamasa i ukazao na posledice napada Izraela:

- I dalje sam pristalice te teorije da su Hamas i Hezbolah vezani za Iran, a možda i za još neke sile koje podržavaju otvaranje jednog velikog problema za NATO na području bliskog istoka. Sigurnan san da je Hamas dosta slabiji Hezbolaha. Hamas je praktično potisnut. Palestinci su potisnuti do Rafe i nažalost to izgleda kao genocid. Ukoliko i odande budu potisnuti to će biti problem za Egipat. Za to vreme dok Hamas slabi Hezbolah na svoj način želi da rastereti palestinski narod i pojačava svoje akcije što je očigledno. Mislim da je njihov cilj da otvore konflikt i što više vežu izraelske snage pre predstojeće ofanzive na Rafu.

04:21 SA LIBANOM ĆE BITI GORE NEGO SA GAZOM?! Analitičari upozoravju: Hezbolah je mnogo OPASNIJI do Hamasa, nanosio je poraze IZRAELU

Kurir.rs

