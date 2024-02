Ruske snage već mesecima pokušavaju da osvoje Avdejevku na istoku Ukrajine, ali se Ukrajinci, uprkos teškoj situaciji i krvavim uličnim borbama i dalje nalaze na liniji odbrane i ne prepuštaju svoju teritoriju.

Ipak, procene ruske strane su da je pitanje trenutka kada će ovo mesto na severu Donjecka pasti, što bi bio veoma važan strateški potez, ali i prvi ukrajinski grad koji bi Rusi osvojili u poslednjih osam meseci nakon pada Bahmuta.

Slobodan Dimitrijević, srpsko-ruski pokret, gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o trenutnom stanju na frontu.

foto: Kurir televizija

- Ako bi posmatrali krug i u kakvom se okruženju ruska vojska trenutno nalazi, okružena je sa preko tri četvrtine tog obima samog grada i grad jeste presečen na pola, znači on je bukvalno pred padom. Ovo što se često spočitava da Rusija nema snage da brže, intenzivnije napreduje, s tim se ne slažem. Sada smo imali ovaj veoma zapaženi intervju Vladimira Putina gde je on otvoreno rekao da se radi na žalost o bratoubilačkom ratu. Imamo jednu takvu situaciju da Rusi veoma oprezno ratuju. Ratuju protiv dela svog naroda zavedenog i usmerenog. Nikome ovde nije ideja da ruši ono što se ne mora da poruši i da taj narod gine, vrlo oprezno se pristupa svemu tome, radi se na iznurivanju, na uništavanju pre svega tehnike koja se redovno šalje ukrajinskim vojnicima i pomaže od strane njihovih saveznika od NATO-a i evropskog dela zapadnih sila - rekao je Dimitrijević i dodao:

- Ubeđen sam da Rusija to može mnogo brže da završi, ali da je to njihova takva strategija i da će sada upravo zbog izbora koji će se desiti u martu, će pojačati aktivnosti. S padom nekoliko tih ratnih neuralgičnih tačaka na frontu, otvoriće se prostor za rusku dalju ofanzivu. Videćete da će se to desiti - rekao je Miletić.

02:03 OTVARA SE PROSTOR ZA RUSKU OFANZIVU! Dimitrijević tvrdi da postoji nova strategija Rusije: Pojačava se aktivnost zbog izbora

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:28 AVDEJEVKA VAŽNIJI CILJ ZA RUSE OD MARIJUPOLJA I BAHMUTA! Šešelj tvrdi: To je najsnažnije utvrđenje ukrajinske vojske