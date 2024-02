"AVDEJEVKA VAŽNIJI CILJ ZA RUSE OD MARIJUPOLJA I BAHMUTA!" Šešelj tvrdi: To je najsnažnije utvrđenje ukrajinske vojske

Ruske snage već mesecima pokušavaju da osvoje Avdejevku na istoku Ukrajine, ali se Ukrajinci, uprkos teškoj situaciji i krvavim uličnim borbama i dalje nalaze na liniji odbrane i ne prepuštaju svoju teritoriju.

Ipak, procene ruske strane su da je pitanje trenutka kada će ovo mesto na severu Donjecka pasti, što bi bio veoma važan strateški potez, ali i prvi ukrajinski grad koji bi Rusi osvojili u poslednjih osam meseci nakon pada Bahmuta.

Aleksandar Šešelj, potpredsednik SRS, gostovao je u emisiji Usijanje gde je objasnio važnost Avdejevke za Rusku Federaciju.

- Moram iz svog skromnog iskustva da kažem da je izuzetno važno za rusku vojsku i za rusku poziciju da Avdejevka bude oslobođena iz prostog razloga što od 2014. godine traje sistematsko granatiranje Donjecka upravo iz Avdejevke. Avdejevka je bilo najčešće ukrajinsko utvrđenje, utvrđenje bataljona Azov, odnosno ukrajinskih neonacista. Ne bih se složio da je u pitanju grad, imajući u vidu da je Avdejevka u stvari deo iste aglomeracije kao i grad Donjeck. Donjeck je jedna velika metropola sa više od dva miliona, oko dva i po miliona stanovnika koji je bio zaista industrijski privredni centar čitavog toga regiona. Čitav Donbas, odnosno Donjecka i Luganska oblast su doprinosile više od 15% bruto domaćeg proizvoda Ukrajini od svih regiona. Dakle, to je zaista najbogatiji kraj u nekadašnjoj Ukrajini i Donjeck je zaista bio veliki grad. Udaljenost od Avdejevke do centra Donjecka je kao udaljenost od centra Beograda do Surčina. Dakle, to je zaista isti grad, isto mesto, Avdejevka je predgrađe i simbolički još važnije. Čini mi se da je mnogo važnije nego Marijupolj koji je bio prvo u ruskim rukama, odnosno u rukama Donjecke Narodne Republike kada je pobuna, odnosno ustanak protiv neonacizma krenuo 2014. godini. Pa je nakon toga ukrajinska vojska ipak zauzela Mariupolj. Mislim da je važniji i od Bahmuta zato što je i simbol celog tog ukrajinskog otpora - rekao je Šešelj i dodao:

foto: Kurir televizija

- Rusija je započela svoju specijalnu vojnu operaciju pre dve godine. Postigle su značajne uspehe. Hersonska, Zaporoška oblast, Harkovska oblast, gotovo čitava Luganska oblast je oslobođena. Jedino se tačka linija razdvajanja, odnosno front, nije pomerio upravo kod Avdejevke. Dakle, to govori o snazi tog ukrajinskog utvrđenja. I simbolički će biti važna ta pobeda, da se ceo taj ukrajinski otpor, jednostavno slomi. Jer ne može se očekivati da će ukrajinski neonacisti moći i od većih drugih gradova u Donjeckoj oblasti da prave takva utvrđenja, a ovo su pravili ipak godinama unazad.

Dotakao se i smene ukrajinskih generala Zalužnog i Sirskog.

- Zalužni je pre dva meseca rekao da je Avdejevka pred padom. Dakle, dok je još bio na funkciji, dok je još bio glavni komandant ukrajinskih oružanih snaga, a zamenio ga je možda najnesposobniji oficir u redovima ukrajinske vojske, ali ipak najposlušniji, a to je Aleksandar Sirski, koji se proslavio onim katastrofalnim porazom ukrajinskih oružanih snaga u Debaljcevu. Protiv, ne oružanih snaga Ruske Federacije, već Donjecke narodne milicije. Dakle, pričamo o događaju iz 2014. godine, gde se upalio alarm na zapadu nakon tog strašnog katastrofalnog ukrajinskog poraza, i gde se počelo sa takozvanim Minskim procesom.

05:28 AVDEJEVKA VAŽNIJI CILJ ZA RUSE OD MARIJUPOLJA I BAHMUTA! Šešelj tvrdi: To je najsnažnije utvrđenje ukrajinske vojske

