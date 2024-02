"ODLUKA NA JESEN! MOGUĆ SUKOB VELIKIH SILA ILI PAD NATO PAKTA?!" Miletić tvrdi: Rusi se spremaju za to, OVAJ događaj će presuditi

Nakon skoro dve godine sukoba u Ukrajini, svet svedoči produbljivanju zategnutih odnosa između velikih sila, Amerike i Rusije.

Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacije, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je analizirao trenutnu situaciju na globalnom nivou.

"Pokidane kumunikacije između SAD i Rusije"

- Između Amerike i Rusije su pokidane komunikacije. Još od Obame je to krenulo, kidanje tih relacija, odnosno kreiranje dodatnog nepoverenja. Kada vi jednom nešto što dogovorite ne realizujete ili ga drugačije primenite i ne korigujete taj stav, onda se to gubi polako. Pokazalo se da Tramp ima instrumentre da obnovi tu komunikaciju. Intervju Takera Karlsona je i išao u tom smeru. On je neposredni saradnik Trampa, neki ga pominju kao mogućeg podpredsednika. Možete zamisliti kada čovek na tom nivou ima pristup Putinu. Kada su Šolc i Makron dolazili, Putin bi ih stavio na 20 metara stopa, a onda se gledaju durbinima da se vide - rekao je Miletić i dodao:

- Sada dok gledamo taj intervju, možemo da konstatujemo da tu nije bila ideja same sadržine intervjua. To smo manje više svi znali, ali jeste trenutak u kome se intervju pojavljuje kada su dve strane na maksimalnim udaljenostima, kada nema te komunikacije. Onda je Karson napravio tu vezu koja će trajati u slučaju pobede Trampa kao važan most u komunikaciji. Nezavisno od svih onih oficijalnih kanala, ovakvih, onakvih, Tramp će iskoristiti Karlsona da pošalje određenu poruku, da primi direktno poruku mimo onih administrativnih kanala. Što je vrlo značajno za situaciju u kojoj može da bude Tramp jer će onda te moguće obstrukcije unutar sistema uspevati da prevaziđe i da napravi način da zatvori konflikt. Tramp je to i najavio kao jedan od važnih elemenata svoje spoljne politike. Rusi se takođe spremaju za taj ishod, i oni vide u tome šansu za neke svoje interese.

"Pobedom Bajdena na izborima moguć globalni sukob"

- U slučaju ostanka Bajdenove administracije, ja se zaista pribojavam da je tu moguće da dođe do nekog globalnog sukoba. Direktnog sukoba velikih sila - tvrdi Miletić.

foto: Shutterstock, EPA Dmitry Astakhov Sputnik Krem, AP Evan Vucci

"Pobedom Trampa na izborima, NATO pakt će teško biti održiv"

- NATO pakt je velika enigma, ako bi došao Tramp. Ostaje veliko pitanje o održivosti tog sistema. To je sistem u koji je mnogo ulagano. I tu je ogromna interesna mreža i teško je sad tu neke dramatične promene očekivati u kratkom roku, s moje tačke gledišta. Ali, s druge strane, Tramp je nekako pokazao svojim delovanjem da smatra da je to hladnoratovska tvorevina, da je ona napravljena pre svega za front prema Rusiji. I ako bi želeo Rusiju za saveznika, i ako bi želeo da promeni političku orijentaciju, tu bi nešto moralo da se promeni. Jer realni konkurent sa SAD-om nije Rusija, nezavisno u tom vojnom kompleksu. Nego Kina i to je ono što je Trampu vrlo jasno. Ta borba protiv Kine nije moguća ako ste približili Kinu i Rusiju - rekao je Miletić.

foto: AP/Evan Vucci

