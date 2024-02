"RUSKA VOJSKA KORISTI STRATEGIJU IZ BAHMUTA U AVDIJEVKI!" Miletić objašnjava zašto sporo napreduju ŽRTVE SU VELIKE

Ruske trupe su već mesecima uprte u napore da zauzmu Avdejevku na istoku Ukrajine. Uprkos izazovnoj situaciji, teškim uličnim borbama i žestokom otporu Ukrajinaca, koji se i dalje hrabro brane na liniji fronta, grad ostaje pod njihovom kontrolom.

Ipak, prema procenama ruske strane, osvajanje Avdejevke je pitanje vremena. Ovaj severni deo Donjecka predstavlja ključni strateški cilj, potencijalno označavajući prvi uspeh Rusije u osvajanju ukrajinskih gradova u poslednjih osam meseci, nakon pada Bahmuta.

Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o borbi za Avdijevku i njenoj važnosti za rusku vojsku.

- Avdijevka je grad veličine Jagodine, realno gledano po broju stanovnika pre početka sukoba. Zašto je on važan? On je važan zato što Rusija sa ovime pokazuje da ona može da mobilizuje dovoljno snage i dovoljno vojnika da se žrtvuju na jedan adekvatan način kao što je bilo u Bahmutu, zato se i pravi paralela sa Bahmutom. I ono što je zanimljivo, to je linija fronta koja se već dve godine ne pomera nigde, a to je tu oko Donjecka, jer je tu dosta bilo utvrđeno i sada je konačno došlo do kretanja. Ali opet, zimsko je vreme. Bitka za Bahmut je isto krenula u ovom vremenu što znači da Rusija koristi istu taktiku, istu strategiju ove godine kao i prošle godine - rekao je Miletić i dodao:

- Rusija se sporo napreduje zato što je takvo tlo. Bojište je tako napravljeno da je ono još od carskih vremena kao industrijska zona napravljeno, tu ima puno rudnika, podzemnih gradova, železnice, svega nečega što je i u vreme carske Rusije i u vreme Sovjetskog saveza i kasnije za vreme Ukrajine. Jednostavno previše je infrastrukture da bi se to tako lako zauzimalo, ali ovo je neko pomeranje fronta za koje će mnogi da se oduševljavaju. Žrtve su velike i sa jedne i sa druge strane, što opet pokazuje i da Ukrajinci ne odustaju tako lako od te pozicije.

