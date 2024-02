"IZJAVA MEDVEDEVA DA SA EVROPOM NEĆE RATOVATI KAO SA UKRAJINOM ZNAČI SAMO JEDNO" Obradović: Kako god da se završi rat pobediće ONI

A od predsednika Vladimira Putina juče je stigla poruka koja je šokirala,kako Zapad,tako čini se još više i samu Rusiju!

Naime,šef Ruske Federacije izjavio je da bi Rusija više volela da, iako se ne slažu sa njegovom politikom, američki predsednik Džozef Bajden,na predstojećim izborima,osvoji drugi mandat! Putin je, pri tom, Bajdena opisao kao iskusnijeg i predvidivijeg od Donalda Trampa.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su programski direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović i general u penziji Vinko Pandurević.

Obradović smatra da prognoze da ova godina podseća na 1938 godinu nakon koje je započeo Drugi svetski rat nisu realne:

foto: Kurir televizija

- Suštinski nema podudarnosti sa 1938, jer je u to doba Hitler divljao Evropom. Sada u Evropi postoji NATO, najdugovečniji odbrambeni savez najbogatijih država na svetu koji okuplja milijardu stanovnika i ekonomski najače zemlje. Shodno tome nije moguće da se pojavi neki diktator i radi šta mu je volja. To je suštinska razlika. Agresija na Ukrajinu je regionalni rat sa globalnim posledicama. Od Pacifika do tesnaca na Crvenom moru osećaju se posledice, ali ovaj rat kako god da se završi biće to velika strateška pobeda Amerike jer sa manje od 300.000.000.000 dolara, Amerikanci i njihovi zapadni saveznici su porazili Rusiju. Ona je sada izolovana i ekonomski slabija zemlja.

Pandurević smatra da geopolitičke promene u svetu nisu samo posledica rata u Ukrajini:

foto: Kurir televizija

- Postoje određene tektonske geopolitičke promene u svetu. One nisu samo posledica ovog sukoba u Ukrajini, već su duže vreme u toku. Ako pogledate današnji NATO, on nije ni približno onaj NATO iz 1949. Kada je Sovjetski savez ušao u Čehoslovačku i Mađarsku to je direktno imalo posledice po EU. Tačno je da je NATO najveći vojni savez u istoriji, ali to nije za Evropu autentičan savez. Više je atlanski nego evropski. Postoji ta izjava prvog generalno sekretara britanskog koji je rekao u šali, ali to je zapravo istina da je NATO formiran da bi Amerika bila u Evrpopi, da bi SSSR bio van Evrope i da bi se Nemačka držala pod kontrolom.

Obradović je ocenio da se ne zna ko u Rusiji donosi odluke:

- Treba videti lestvicu eksalacaije. Mi ne znamo kako se donose odluke u Rusiji. Kad vi gledate Putinov intervju koji je velika istorijska zabluda onda se pitate: Da li Putin zaista veruje u zablude koje je izgovorio ili je to njegovo stanje svesti kao takvog ili je to propagandni pamflet. Mi ne znamo da li je opravdano strahovati kada Medvedev kaže ubiću britanskog premijera nuklearnom bombom. Mi ne znamo kakvu to unutrašnju težinu ima. Jasno je svima da Rusija nema potencijal da ratuje sa Evropom konvencionalnim oružjem i zato je indikativna izjava Medvedeva koji je izjavio: Nećemo sa vama ratovati kao u Ukrajini! To znači da če ukoliko dođe do sukoba sa Evropom Rusija ići nuklearnim sredstvima.

Pandurevuć tvrdi da su troškvi za ratu u Ukrajini možda najveći u istoriji ratovanja Amerike:

- Troškovi za rat u Ukrajini su veći nego za rat u Vijetnamu i u Avganistanu. Problemi u NATO i nastaju zbog toga što Amerika finansira većinu aktivnosti, dok je Evropa pasivna. Moraće i Evropa kad tad to da plati. Svet se menja i što se tiče toga da li 2024 godina podseća na 1938 ja bih citirao Envera Hodžu koje je jedne godine rekao: Ova godina će biti gora od prethodne, a bolja od naredne.

