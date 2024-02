Vode se dva rata o kojima se najviše u svetu govori, jedan koji traje skoro dve godine, i drugi koji je danas ušao u 132. dan. Bilo kakvo spominjanje primirja najčešće se demantuje ili završava kao lažna vest. Dimitrije Milić, programskim direktorom organizacije "Novi treći put", gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o trenutnom stanju u svetu.

Najpre se dotakao rat u Ukrajini.

- Rat u Ukrajini ima stagnaciju, ali ta stagnacija nije nova. Ona već duže vreme traje. Od prvih nekih inicijalnih udaraca Rusije, u februaru, martu i aprilu 2022. godine, još uvek ste imali nakon toga ove relativno uspešne operacije u Ukrajini, u Harkovskoj oblasti, u gradu Hersonu, i nakon toga, praktično krajem 2022. godine postoji jedna velika stagnacija. Sve su to mikro pomeranja, gde se konsolidovala teritorija koju Rusija kontroliše, otprilike 18 odsto, nešto malo manje od petine Ukrajine. Polovina teritorija koje Rusija kontroliše u martu 2022. godine. Niti je Ukrajina uspela nešto mnogo više da povrati od toga, niti Rusija je uspela nešto mnogo da proširi tu teritoriju, i to jeste problem. Znači, s jedne strane, deluje da Ukrajina nema dovoljno ofanzivnih kapaciteta da te teritorije vraća. Uzrok toga je i ova usporena podrška pravnog osoblja američkih država gde trenutno postoje problemi da bude izglasana. To je s jedne strane ono što je težak faktor, a s druge strane Rusija koja je izgradila u tom regionu neke dovoljno defanzivne kapacitete da tu teritoriju najvećim delom brani. Što se pokazalo u smislu neefikasnosti ukrajinske kontraofanzive koje smo mogli da gledamo prošle godine - naveo je Milić.

04:53 UKOLIKO BI SE AMERIKA POVUKLA IZ BROJNIH REGIONA, SVETU BI PRETILA KATASTROFA! Dimitrijević upozorio: Ratovi bi bili neminovni

Milić se osvrnuo i na slučaj kada bi na izborima u Americi pobedio Donald Tramp i potpunosti se okrenuo nacionalnim pitanjima.

- Ratovi nisu nužno pod kontrolom SAD. Ukoliko bi se Amerika povukla iz brojnih regiona sveta i recimo odlučila se za neku politiku koja je bliže izolacionizmu. Veća je verovatnoća da bi smo imali veći broj sukoba u različnim delovima sveta, jer ne bi postojao strah da će neki treći akter da interveniše tu. Kao što je recimo situacija sa Nagorno-Karabahom, gde smo zbog toga što je Rusija s jedne strane bila zauzeta nekim drugim pitanjima, Amerika je bila zauzeta nekim trećim pitanjima, Azerbejdžan je iskoristio priliku da zauzme tu teritoriju u potpunosti. Ne bi trebalo isključiti da u mnogim regionima sveta postoje zamrznuti konflikti. Ukoliko bi se svetske sile povukle ka više izolacionističkoj politici, da bi se ti različiti sukobi odmrzli. Kada nemate strah da će neko doći i intervenisati u nekom sukobu, onda su mnogo veće šanse da dođe do takvog vida rata ili do građanskih ratova, gde onda možete imati gomilu milicija i paravojske koje su podržane od hiljada različitih strana, kao što je u Siriji slučaj - rekao je Milić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:38 UKRAJINA JE RAZBIJENA! General: Da imaju samo 10 odsto od svojih sadašnjih gubitaka BILO BI STRAVIČNO! Prognozirao kraj rata!