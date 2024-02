AMERIKANAC KOJEG JE PUTIN STAVIO NA CRNU LISTU TVRDI DA JE NAVALJNI UBIJEN! Naveo 3 razloga zašto je preminuo baš u petak

Amerikanac Vilijem Feliks Brouder, poznatiji kao Bil Brouder, 59-godišnji glavni izvršni direktor i suosnivač investicionog fonda i kompanije za upravljanje imovinom Hermitage Capital Management, svojevremeno najvećeg stranog investitora u Rusiji, rekao je tokom gostovanja na TV Sky News da postoje tri razloga zašto je ruski političar i kritičar predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina Aleksej Navaljni preminuo baš u petak.

Kao prvo - Brouder smatra da je Navaljni mrtav zato što je Putin hteo da eliminiše političkog suparnika. Kao drugo, Amerikanac tvrdi da je ruski predsednik Rusima hteo da pokaže da će smrt snaći svakoga ko mu se suprotstavi.

foto: AP/Markus Schreiber

Poslednje, Brouder smatra da je smrt Navaljnog poruka svim učesnicima globalne Bezbednosne konferencije koja se od 16. do 18. februara održava u nemačkom gradu Minhenu, a na koju će doći potpredsednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Haris, predsedavajući Ujedinjenim nacijama Antonio Gutereš, predsednica Evropske komisije Ursula von der Lajen, potom generalni sekretar Natoa Jens Stoltenberg, ministar spoljnih poslova SAD-a Entoni Blinken i još desetine drugih svetskih lidera. Brouder smatra da je Putin hteo da im kaže da može preći preko svake "crvene crte" i "izvući se".

"Ubistvo osobe koju sam poznavao, koju sam poštovao i s kojom sam sarađivao, a koje se dogodilo usred belog dana, veliki je šok za sistem", rekao je Brouder. "Nemojmo okolišati - on je ubijen, on nije umro. Ubio ga je Vladimir Putin", dodao je.

Supruga Alekseja Navaljnog Julija Navaljni obratila se u petak učesnicima Bezbednosne konferencije u Minhenu nakon što je objavljeno da je njen muž umro. Naime, ruska zatvorska služba je u petak objavila da se Navaljni nakon šetnje osećao loše i da je ubrzo nakon toga izgubio svest. Lekari koji su navodno stigli na lice mesta nisu mogli da mu pomognu.

"Ne znam treba li da verujemo toj groznoj vesti koju smo dobili kroz medije jer godinama znamo da ne možemo verovati Putinu i njegovoj vladi. Oni stalno lažu. Ako je to istina, volela bih da Putin, njegovi ljudi u vladi i njegovi prijatelji znaju da će biti kažnjeni zbog onoga što su učinili mojoj zemlji, mojoj porodici, mom suprugu. Taj dan doći će brzo", rekla je Navaljna.

foto: AP/Kai Pfaffenbach

Pozvala je zatim međunarodnu zajednicu i sve ljude sveta da se zajedno bore "protiv tog zla, tog groznog režima u Rusiji". "Putin treba lično da odgovara za sve zločine koje je počinio poslednjih godina", dodala je Navaljna.

Iako je Brouder pre bio Putinov pobornik, ruska vlada je njegovu kompaniju Hermitage Capital Management 2005. godine stavila na crnu listu i okarakterisala kao pretnju nacionalnoj sigurnosti Rusije. Brouder otad ne sme da uđe u Rusiju. Prema pisanju časopisa The Economist, njegova je firma stavljena na crnu listu jer se upetljala u distribuciju novca korumpiranim birokratama i njihovim ortacima u ruskom poslovnom miljeu.

Brouderov sukob s ruskim vlastima traje godinama, a on je o svom životu u Rusiji napisao dve knjige - " Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and One Man‘s Fight for Justice" koja je izašla 2015. i "Freezing Order: A True Story of Money Laundering, Murder and Surviving Vladimir Putin‘s Wrath" koja je izašla 2022. godine.

