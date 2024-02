UPOREDIO PUTINA SA HITLEROM: Britanski ministar odbrane tvrdi da bi ruski predsednik mogao da naredi novi napad NERVNIM AGENSOM

Grant Šaps, ministar odbrane Velike Britanije, upozorio je da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da na Ostrvu naredi još jedan napad nervnim agensom novičokom.

To je objavio list Indipendent koji navodi da je Šaps uporedio pretnju koju predstavlja Putin s onom koju je predstavljao Adolf Hitler, vođa nacističke Nemačke.

Navodi se da je Šaps, zajedno sa nizom zapadnih čelnika, okrivio Kremlj za nedavnu smrt ruskog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog, koji je 16. februara umro u arktičkoj kažnjeničkoj koloniji.

- Putin ima krv Navaljnog na svojim rukama. Navaljni nije uopšte ni trebalo da bude u zatvoru. Njegov je zločin bilo suprotstavljanje autokratskom, a sada i diktatorskom Putinu, koji ima dugu istoriju ubijanja svojih protivnika. On to radi kod kuće i u inostranstvu. I svet ne sme da se pokazuje slabim i koleba pred takvim bednim vodstvom. Mi znamo šta se dešava kada to činite, tada završite sa neredom kao i u prošlom veku - kazao je Šaps za tabloid San.

Indipendent podseća da je Navaljnom (47) 2020. pružena medicinska pomoć kad je otrovan novičokom, istim smrtonosnim agensom koji je 2018. Putinova špijunska služba GRU upotrebila za napad na bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja (72) i njegovu ćerku Juliju (39) u Solzburiju.

Iako su Skripaljevi preživjeli, Britanka Don Sturdžis (44) je umrla nakon što je došla u kontakt s otrovom iz bačene bočice parfema.

Šaps je, nazvajući Putina despotskim liderom koji je izgubio svaki privid legitimiteta, upozorio da bi moglo da dođe do novog ubistva u stilu novičoka na britanskim ulicama.

Podseća se da je Putin ranije negirao bilo kakvu umešanost u napade novičokom u Velikoj Britaniji, a upozorenje Šapsa izrečeno je juče, na drugu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu.

