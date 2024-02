"CIA ORGANIZOVALA MAJDAN I NOVU SLUŽBU UKRAJINE!" Karan šokirao tvrdnjama: Dobili su poverljive podatke o radu ruskih službi

Američki list Njujork tajms objavio je veliku analizu o aktivnostima CIA i američkih obaveštajaca u Ukrajini, još od Majdana i aneksije Krima. Po navodima saradnja je počela pre jedne decenije, i proteže se kroz mandate tri različita predsednika SAD. Ta kooperacija je transformisala Ukrajinu, čije su obaveštajne agencije dugo smatrane potpuno kompromitovanim od strane Rusije, u jednog od najvažnijih obaveštajnih partnera Vašingtona protiv Kremlja. Prislušni punkt u ukrajinskoj šumi deo je mreže špijunskih baza koju podržava CIA i uključuje 12 tajnih lokacija duž ruske granice. CIA je 2016. godine započela obuku elitnih ukrajinskih komandosa - poznatih kao Jedinica 2245 - koje su zarobile ruske bespilotne letelice i komunikacionu opremu tako da su tehničari CIA mogli da razbiju moskovske sisteme za šifrovanje. Jedan od oficira u jedinici bio je Kirilo Budanov, sada general na čelu ukrajinske vojne obaveštajne službe. Detalji o ovom obaveštajnom partnerstvu, od kojih mnoge po prvi put otkriva Njujork tajms, bili su strogo čuvana tajna već deceniju. Novinar Boško Jakšić, Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, i Ljuban Karan, bivši operativac KOS-a, gostovali su u emisiji Usijanje gde su govorili o ovoj temi.

Jakšić je najpre naveo da nije iznenađen ovim navodima Njujork Tajmsa.

- Uopšte nisam iznenađen tim. Taj publicitet koji dobija ovaj tekst Njujork Tajmsa je apsolutno nezaslužen. Jer svi mi znamo, da CIA radi ne samo u mandatima poslednja tri predsednika, nego radi od svog osnivanja. Sve tajne službe koje postoje isto tako rade u ratnim vremenima. Amerikanci u ovom trenutku imaju preko 170.000 vojnika u 159 zemalja sveta. Imaju 750 baza u 80 država sveta. Pomisliti da ne postoje baze CIA, koje su kamuflirane pod nekim vojnim prisustvom savetnika je potpuna politička naivnost. Kao što su minska polja posejana nagaznim minama ili drugim antitenkovskim minama, tako je čitava teritorija istočne Evrope posejana bazama CIA, koje moraju da budu usredsređene pre svega na Rusiju - rekao je Jakšić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Meni se događalo tokom profesionalne karijere da vidim ličnu kartu gde piše šef CIA za tu zemlju. Prilično transparentno, mada na kraju krajeva domaćini bi znali kojim je povodom tu. Ali pogledajte samo biografije mnogo američkih predsednika ili potpredsednika ili visokih funkcionera. Pa pola njih je došla iz CIA. Zato i nisam iznenađen ovom vešću.

Karan se složio sa Jakšićem da u ovom vesti nema nikakvog iznenađenja.

- Jedina greška u ovoj vesti je što se kaže da je CIA tamo prisutna od Majdana. Ne, CIA je tamo prisutna pre Majdana. CIA je na neki način podstakla i organizovala Majdan. CIA je organizovala prevrat u Ukrajini i jednostavno je nastavila tamo da uspostavlja svoje baze. Majdanom i prevratom, ukrajinska bezbednosna služba i obaveštajna se raspala, pogotovo obaveštajna. Deo je otišao u inostranstvo, došlo je do smene i CIA je praktično organizovala novu službu Ukrajine. Oni su učestvovali aktivno u formiranju te nove službe - rekao je Karan i dodao:

- Vidite u ovim delomičnim podacima koje su dati u New York Timesu, vidite da su trčali ti ukrajinski generali koji su do tada vodili službu, koje su izdali svoju zemlju i službu, trčali su i nosili tamo fascikle sa poverljivim materijalima. Iako im to niko nije ni tražio, da se dodvore, da dobiju novi položaj, da ih postave u rukovodeće kadrove nove službe. Oni su uspeli da se dokažu i da ubede te rukovodioce i agente CIA da će oni biti njihovi pouzdani partneri. Oni nisu postali nikakvi partneri, oni su jednostavno ekspozitura CIA i tako to funkcioniše do danas. Ovo što sada govori se o ovim punktovima ili obaveštajnim centrima uz rusku granicu, govori se o 12 nekih centara, treba zapaziti finansiranje. Ko to finansira? Rečeno je da CIA to finansira 110 odsto. Znači više nešto treba, samo da to funkcioniše. Šefovi CIA su se oduševili kakve su podatke dobili o Rusiji, a to je njima i ranije i sada najvažnije. Imali su velike probleme da dođu do tih podataka, ali zašto su oni to uspeli sada tako da dobiju toliko kvalitetne podatke o Rusiji da su oduševljeni? Pa zato što je to nekada bila ista država, ista služba, rodbina, prijatelji, to tako funkcionište.

Obradović se nije složio sa izjavom Karana.

- Ne treba pogrešno predstavljati međunarodnu saradnju dve suverene države. Majdan je apsolutno autohton proces ukrajinskog naroda, pošto je Januković izveo državni udar. Da ne ponavljam ono što stalno opismenjavam gledaoce o Majdanu. Nakon toga morate shvatiti da je šef ukrajinske obaveštajne službe bio vlasnik ruskog pasoša. Dakle, šef SBU-a takođe je vlasnik ruskog pasoša. Ukrajina je bila tiho okupirana zemlja pod ruskom kontrolom od Janukovića, koji je imao ruski pasoš, do svih značajnijih figura. Samim tim, oni koji su došli posle, nisu imali šta da izdaju, nego da brane kuću koja gori iznutra, da se reformišu, da identifikuju izdajnike u tom sistemu bezbednosti Ukrajine. Ja mislim da je ukrajinska služba zaista, kada se budu otvorile arhive, odradila vrhunski zadatak. Jer sama činjenica da nije bilo strateških uspeha u prvim danima invazije i da je Rusija bila nadigrana i obmanuta, vam govori u prilog da je SBU imao vrlo dobru kontrolu nad procesima na svojoj teritoriji. Jer da nije bilo tako, Rusi bi umarširali u Kijev za tri dana - rekao je Obradović.

foto: Kurir televizija

