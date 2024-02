NA IVICI OBRAČUNA U EMISIJI UŽIVO ZBOG PUTINA! PALE UVREDE: Bezobrazni ste! Hoćete da vas ja pošaljem gde vam je mesto! (VIDEO)

Tradicionalno obraćanje naciji Vladimira Putina bez izuzetka je zapaženo. Za razliku od ranije, u ovom osetljivom geopolitičkom momentu, Putina su možda pažljivije slušali oni van granica njegove zemlje nego sami Rusi.

Svaka reč ruskog predsednika nesumnjivo se analizira širom sveta, a tumačenja u javnosti su se nizala po slobodnoj volji. Jedni kažu: "Putinova naučena demagogija", "predizborna kampanja diktatora", "kajanje bivše supersile", "i otvorena i latentna netrpeljivost uz demonstraciju agresije prema svemu što nije rusko", "dominantna nuklearna pretnja".

foto: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

Drugi se dive. Govore: "moćne poruke državnika", "prikaz kolosalne vojne snage", "davanje pravednog socijalnog programa", "neskrivena zahvalnost naciji", "moćno i državničko odvraćanje svakog ko je neprijatelj Rusiji", "borba za suverenitet, poraz rusofobije", "živeo Putin".

Šta je od svega ovoga poručio ruski predsednik? Da li je bio besan ili pomirljiv

Govor Vladimira Putina analizirali su u emisiji Usijanje Srbislav Filipović, politički analitičar, Nikola Jović, politikolog i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

Filipović se negativno izjasnio o govoru ruskog predsednika.

foto: Kurir televizija

- On ponavlja jedno isto. O ugroženosti Rusije spolja, traži se neki spoljašnji neprijatelj. Ništa tu posebno nema osim pretnji i trovanja njihove domaće javnosti. Govor je bio što bi mladi rekli prilično smarajući. Dva sata govora, a ništa konkretno nije rečeno osim što smo čuli da Rusija raspolaže nuklearnim arsenalom. To je poruka zapadu da ne se nadaju da oni to neće upotrebiti ukoliko ugroze Rusiju. Ništa nismo čuli što bi nam dalo neku nadu da će situacija Evropi i svetu biti drugačija u odnosu na period koji je iza nas - rekao je Filipović i dodao:

- Putin je patuljak iz Kremlja. Ja znam da ću zbog ovoga dobiti etiketu izdajnika. Smatrali su početkom Putinovog mandata da će on povesti Rusiju ka Evropi i da će doći do političkog preporoda Rusije, a videli smo u poslednje dve godine da od toga nema ništa. Bez obzira na njegov optimizam kako će brzo završiti sa Ukrajinom, od toga nismo videli ništa. Pretvaraju se u zločinački režim koji ubija ljude. Pri tom kažu da su Ukrajinci Rusi. Kako onda objasniti ubijanje tolikih navodnih Rusa.

Na konstataciju da je Putin patuljak iz Kremlja voditeljka je ocenila da takva kvalifikacija nije korektna.

foto: Kurir televizija

Miletić je ocenio da je Putin u govoru razdvojio ruski narod i državu:

- Mi Srbi imamo taj prenaglašeni odnos prema ruskom narodu. Bila su očekivanja da će Putin voditi Rusiju u pravcu modernizacije kao što je to radio Petar Veliki čija se slika nalazi u njegovom kabinetu. Govor jeste bio malo dosadan, ali jedan detalj i je bio dosta interesantan gde je on razdvojio ruski narod od ruske države. Rekao je: Nama je trenutno važna solidarnost između onoga što radi naša otadžnina i naroda Rusije koji se solidariše sa državom. Vrlo jasno je diferencirao narod od države.

Jović je izjavo da nezadovoljstvo Putinovim govorom potiče uglavnom od nerealnih očekivanja bilo da se radi o ljudima koji mu se previše dive ili ga onima koji ga demonizuju:

foto: Kurir televizija

- Prvo što mi je palo napamet jeste da mi je bilo žao što ne možemo da slušamo intervju američkog predsednika koji bi trajao duže od dva sata i što ne možemo da vidimo intervju američkog predsednika nekom ruskom novinaru koji u prvih pola sata govori o američkoj istoriji. Što se tiče samog govora nije on po sebi toliko sporan nego oni koji su protiv Putina imaju te neke senzacionalne najave i tu izostaje ono što očekuju. Ako neki očekuju od Putina da čuju sve ono što bi hteli da čuju i na kraju to ne dobiju normalno je da će biti razočarani. Ne može predsednik jedne ozbiljne države poput Rusije da kaže to i to ćemo raditi narednih meseca dana. To se jednostavno ne radi.

Politiku Rusije ocenio je kao defanzivnu i kao onu koja vodi računa o interesu i zaštiti svojih građana, a ukratko se osvrnuo na period vladavine Borisa Jeljcina koga je nazvao pijanim klovnom.

Nakon što je emitovan snimak dela Putinovog govora Filipović se osvrnuo na konstataciju Jovića da se bivši predsednik Rusije Boris Jeljcin ponašao kao pijani klovn, obrativši se voditeljki:

- Zanimljivo je da ste intervenisali kada sam ja Putina nazvao patuljkom iz Kremlja, a kada je kolega rekao da je Jeljcin pijani klovan niste reagovali.

02:30 NA IVICI OBRAČUNA U EMISIJI UŽIVO ZBOG PUTINA! PALE UVRDEDE: Bezobrazni ste! Hoćete da vas pošaljem ja gde vam je mesto!

U tom trenutku situacija u studiju je počela da se zahuhtava između Filipovića i Jovića.

Jović je rekao:

- Ja mogu da vam dam snimke Jeljcina gde se vidi da se ponaša kao pijani klovn.

Filipović: Mogu neki da daju snimke i da ste vi bili na ratištima u Ukrajini.

Jović: Mogli ste i vi da odete u Azov ko vam je branio?

Filipović: Ja da sam lud išao bih da ratujem i da ubijam ljude.

Jović: Da ste principijelni išli bi ste. Otišli biste u Azov. Tamo vam je mesto.

Filipović: Pa dobro, da ne kažem ja gde je vama mesto. Na mesto se šalje pas. Posebno volim tako nekulturne i nevaspitane kao što ste vi da pošaljem na mesto.

Jović: Ne znam čemu ovo sve. Ja kad bih bio vulgaran rekao bih i o vama nešto i upotrebio sliku neke bake iz nekog stana u Beogradu, ali hajde nećemo sad o tome.

Filipović: Hoćete vi da mi drugačije razgovaramo ovde?

Jović: Možemo da stanemo ili normalno da nastavimo razgovor.

Filipović: Pošte ste vi počeli agresivno i bezborazno da se ponašate nemojte mene da provocirate da i ja počnem tako da se ponašam.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

04:51 KOME NAJVIŠE ODGOVARA SMRT NAVALJNOG? Ignjatović izneo šok tvrdnje: Žele da svet poveruje da PUTIN UBIJA SVE KO MU STANE NA PUT