KINEZI PONOVO POMERAJU GRANICE: Počela izgradnja najvećeg VISEĆEG MOSTA na svetu! PADA NEKOLIKO REKORDA (FOTO)

Кineski građevinari su krajem februara postavili prvi deo južnog tornja visećeg mosta na reci Jangce u provinciji Đangsu na istoku Кine.

Plutajući kran je 27. februara doneo deo tornja na gradilište u Džangđijagangu koji će na kraju biti visok 350 metara i sa tom visinom najviši takav toranj na svetu.

Osnova kule je osmougaonog oblika dok je njena površina jednaka površini 10 košarkaških terena. Južni deo mosta imaće raspon od 2.300 metara što ga čini mostom sa najdužim rasponom na celom svetu. Biće dug ukupno 7,9 kilometara.

Najduži viseći most na svetu trenutno je most "Čanakale 1915" u provinciji Čanakale u severozapadnoj Turskoj. Njegov raspon je 2.023 metra. Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan otvorio je most 18. marta 2022. godine nakon pet godina izgradnje.

Dvospratni viseći most na kanalu Šizijang u provinciji Guangdžou na jugoistoku Narodne Republike Кine ušao u fazu izgradnje u februaru. Počela je izgradnja noseće platforme glavnog tornja. Most bi trebalo da uđe u upotrebu 2028. godine. Raspon glavnog mosta biće 2.180 metara dok će ukupna dužina konstrukcije iznositi 35,1 kilometar.

Most će imati 11 saobraćajnih i jednu servisnu traku. Na njemu će biti moguće voziti maksimalnom brzinom od 100 kilometara na sat. Кineski mediji tvrde da će to biti najduži dvospratni viseći most na svetu.

Najduži viseći most na sprat na svetu trenutno je most Jangsigang na reci Jangce u kineskom gradu Vuhanu u centralnoj Кini. Raspon mu je 1.700 metara i otvoren je u oktobru 2019. godine.

