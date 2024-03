MISTERIJA DUGA 10 GODINA, GDE JE NESTAO MALEZIJSKI MH370: Pilot izgovorio OVE REČI a onda se avionu izgubio svaki trag (VIDEO)

Poslednjih deset godina, Lija Erjoua proganjale su reči "izgubljen kontakt".

To mu je rekao Malaysia Airlines kada je nestao let MH370, u kojem je bio njegov sin Janlin. On i njegova supruga Liu Šuangfeng, kao i brojne druge porodice, proživljavaju neizmernu tugu i bore se da se potraga nastavi.

foto: Shutterstock

Dana 8. marta 2014, manje od sat vremena nakon poletanja, pilot je poželeo laku noć malezijskoj kontroli vazdušnog saobraćaja. Boing 777, koji je prevozio 227 putnika i 12 članova posade trebalo je da uđe u vijetnamski vazdušni prostor. Naglo je promenio smer, a sve elektronske komunikacije su prekinute. Okrenuo se natrag, prvo iznad Malezije, a zatim u udaljeni južni Indijski okean sve dok se nije pretpostavilo da je ostao bez goriva. Najveća i najskuplja potraga ikada pokrenuta trajala je četiri godine, ali nije uspela da da bilo kakav trag nestalog putničkog aviona, navodi BBC.

foto: Shutterstock

Let MH370 Boinga 777 s 227 putnika i dvanaest članova posade nestao je s radara tokom leta iz Kuala Lumpura do Pekinga. Malezijski istražitelji prvobitno nisu odbacivali mogućnost da je avion namerno skrenuo s kursa. Njegovi ostaci pojavili su se na obalama Afrike i ostrva Indijskog okeana, neki potvrđeni, a neki pretpostavljeni.

foto: Shutterstock

Malezija poziva na novu potragu za izgubljenim letom Malaysia Airlinesa MH370, objavio je u nedelju njen ministar saobraćaja, uoči desete godišnjice još nerazjašnjenog nestanka tog aviona. Malezijski ministar saobraćaja Entoni Louk rekao je kako je američka firma za istraživanje vode Ocean Infinity pozvana na razgovor o njenom poslednjem predlogu, nakon dva neuspeha onih prošlih.

"Malezijska vlada predana je potrazi i ona se mora nastaviti”, naglasio je Louk na ceremoniji obeležavanja te tragedije u nedelju.

foto: Shutterstock

Kuala Lumpur je već angažovao Ocean Infinity 2018. kako bi pretražio jug Indijskog okeana, ponudivši američkoj kompaniji 70 miliona dolara ako pronađe avion. Malezija, Kina i Australija ranije su u januaru 2017. zaustavile dvogodišnju, 130 miliona dolara vrednu potragu. Louk je najavio da će Malezija razgovarati s Australijom o saradnji u ponovnom pokretanju potrage jednom kad predlog američke firme dobije zeleno svetlo malezijske vlade.

Na letu je bilo više od 150 kineskih putnika. Janlinovi roditelji su među oko 40 kineskih porodica koje su odbile isplate nagodbe od malezijske vlade i podnele pravne tužbe u Kini protiv vazduhoplovne kompanije, proizvođača aviona i drugih strana.

foto: Shutterstock

Nedostatak čvrstih informacija podstakao je mnoge teorije oko toga šta se dogodilo s letom MH370, uključujući da je otet i okrenut prema Rusiji ili namerno oboren. Francuska novinarka Florens de Šangi tvrdi da je cela hipoteza da se avion okrenuo i išao prema jugu lažirana. Ona veruje da krhotine koje su pronađene nisu s leta MH370. O tome je napisala i knjigu u kojoj se pita koji je teret avion prevozio i nagađa kako su ga upravo zbog tog tereta oborili američki avioni.

Međutim, ako su radarski i satelitski podaci ispravni, veruje se kako je jedino objašnjenje da je neko namerno okrenuo avion. Dva francuska stručnjaka za vazduhoplovstvo upotrebila su simulator letenja kako bi rekreirali nagli zaokret Boinga 777 iznad Južnog kineskog mora. Zaključili su da je to mogao učiniti samo vešt i iskusan pilot ručno. Činjenica da je to učinjeno upravo u trenutku kada se MH370 kretao iz malezijskog u vijetnamski vazdušni prostor sugeriše im da je pilot pokušavao da prikrije manevar.

Postoje i teorije da su svi u avionu bili onesvešteni zbog hipoksije, nedostatka kiseonika, nakon neotkrivenog pada pritiska ili da je iznenadna katastrofalna vatra ili eksplozija presekla komunikacije i prisilila pilote da se vrate.

Kurir.rs/Večernji