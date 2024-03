"ZELENSKI PRAVI LINIJU DUGU 2.000 KILOMETARA KOJA KOŠTA DO 800.000 DOLARA" Vujičić: Upad diverzanata u Rusiju je TEATAR ZA ZAPAD

O upadu antiputinovskih snaga u Belgorodsku oblast na teritoriji Rusije govorili su u emisiji Usijanje dr Časlav Koprivica Profesor na Fakultetu političkih nauka, Dragan Vujičić, novinar dnevnog lista Novosti i Ivan Miletić stručnjak za odbranu i bezbednost.

Povodom spekulacija da bi u antiputinovskim trupama mogli da budu i bivši Vagnerovci Koprivica je rekao:

foto: Kurir televizija

- Milsim da tu nema Vagnerovaca. Oni su se podelili u tri grupe. Jedna je u Belorusiji pod oružjem. Druga se priključila zvaničnoj ruskoj vojsci, a treća grupa je demobilisana. Ovaj upad oružanih formacija iz Ukrajina na teritoriju Rusije ne može se porediti sa svojevremenom pobunom Vagnera. Predmet te pobune je bio Šojgu i neslaganja sa strategijom zvanične odbrane Rusije. Ali jedno je kad se vi bunite protiv vojnog rukovodstva, što je interni sukob unutar snaga koje se bore na strani Rusije, a sasvim drugo kada se borite protiv vojske svoje zemlje zajedno sa snagama koje protiv nje ratuju, kao što je ovde bio slučaj.

Koprivica je ocenio da je je upad antiputinovskih snaga pozorište za zapadno javno mnjenje, sa čim se Miletić nije složio.

foto: Kurir televizija

- Ne bih složio da je to samo pozorište. Intenziviraju se borbena dejstva. Imamo pokušaj Rusa da preuzmu inicijativu na frontu. Ako se to radi vi testirate neprijatelja u dubini. Nijedna vojna operacija se ne radi maskarade, priče i propagande. Vojne operacije se vode zato što oficiri znaju svoj posao i zato što testirate drugu snagu. Koristite različite jedinice i sredstva da biste istestirali neprijatelja. Ako ste tu imali Bredlije to je moralo biti ozbiljno logistički isplanirano - rekao je Miletić.

Vujičić je konstatovao da je rat u Ukrajini zapravo biznis operacija:

- Između Rusije i Ukrajine je rat. Ovaj upad na teritoriju Rusije je teatar za javno mnjenja na zapadu. Mi govorimo o milionima dolara. Zelenski pravi 2.000 kilometara dugu liniju koja košta 500 do 800 miliona dolara. To je ta matematika. Ovo je jedna velika biznis operacija i mi je gledamo sa zgražavanjem jer masovno ginu ljudi.

foto: Kurir televizija

Koprivica je naveo reči Direktora CIE koji je prema njegovim rečima izjavio da će ova godina biti kobna po Ukrajinu ukoliko se ne desi radiklani prekoret u pomoći zapada:

- Kada to kaže direktor CIE to treba shvatiti ozbiljno. Mnogo ozbiljnije od onoga što govori Makron, mada je i njegova izjava indikativna. Ja mislim da je on iz Amerika dobio nalog da da izjvau o slanju trupa u Ukrajinu. Sve dok na zapadu budu percipirali rat u Ukrajini kao svoj, mislim da se rat neće završiti.

Kurir.rs

