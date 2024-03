"NAJVEĆI VAGNEROVAC JE U VRHU UKRAJINSKE VOJSKE I KASAPI JE! Analitičar: Ovo što gledamo ne odgovara stvarnosti KRAJ RATA JE BLIZU

Ruske antiputinovske trupe upale su u belgorodsku oblast i povele žestoke borbe portiv ruske vojske.

Ko su ove grupe, da li i ko stoji iza njih?

Na ova i druga pitanje odgovarali su u emisiji Usiijanje dr Časlav Koprivica Profesor na Fakultetu političkih nauka, Dragan Vujičić, novinar dnevnog lista Novosti i Ivan Miletić stručnjak za odbranu i bezbednost.

Koprivica je konstatovao da iza antiputinovskih trupa stoji Ukrajina.

foto: Kurir televizija

- Očigledno je da iza ovih trupa stoji zvanični Kijev. Ovo nije prvi put da je bila ovakva konstrukcija događaja kada ovakve trupe upadaju na rusku teritoriju iz Ukrajine. Ono što je zanimljivo jeste da Ukrajinci pokušavaju da drže narativ da to nema nikakve veze sa njihovim oružanim snagama iako je to suprotno zdravom razumu - rekao je Koprivica i dodao:

- Danas smo videli snimke uništenih tenkova. Ako paravojne formacije mogu da nabave puške, tenkove sigurno ne mogu. U pitanju su najverovatnije ukrajinske specijalne snage koje iz dva razloga neće kao takve da se identifikuju. Prvo zato što drže narativ da je Rusija agresor koji napada tuđu teritoriju pa onda oni neće da napadaju državu koju priznaju kao teritoriju Rusije. Drugo, oni pokušavaju da održe taj narativ da će doći do pobuna građana Rusije na teritoriji same Rusije. Izgledi da dođe do pobune protiv sadašnje vlasti zu Rusiji je nemoguće. Rusija je otvorila granica i svi koji su liberalnijih ubeđenja i protive se Putinu odavno su van Rusije.

foto: Kurir televizija

Miletić se saglasio da vojne formacije koje su upale u Rusiju ne mogu biti samostalne:

- Nemoguće je da se formira neki gerilski pokret sam od sebe. Iza toga mora da stoji neka druga država. Prvo je krenulo sa onim nekim malim grupacijama koje su upadale na teritoriju Rusije. Može da se desi i da je deo nezadovljnih Vagnerovaca prešao u te grupacije. Očigledno postoji nešto i to nešto se umnožava. U ratovima se to često dešava. Ali meni je zanimljivo da se to umnožava. I sama smrt Navaljnog će biti isto jedna vrsta generatora rušenja iluzija da se u Rusiji nešto može promeniti. Nezadovoljstvo unutar ruskog dela sveta, da tako kažemo postoji. Trenutno je manjinsko, ali što rat bude više trajao mislim da će se umnožavati.

Vujičić je ocenio da se nazire kraj rata:

foto: Kurir televizija

- Akcija je počela jutros u tri preko, a već u šest objavljene su vesti dje 270 pripadnika te grupe poginulo- 7 tenkova i preko 10 oklopnih vozila je uništeno među njima i tri Bredlija. Onda možemo da znamo ko ih finansira. Naravno da je cilj da se pravi neko pozorište kako Putin ima opoziciju koju zapravo nema, a što ćemo videti na izborima u nedelju. A što se tiče toga da li su nezadovoljni vagnerovci prebegli na ukrajinsku stranu.. Najveći Vagnerovac u ruskoj vojsci je general Sirski. On sad trenutno kasapi ukrajjinsku vojsku.

Na ovu konstataciju Koprivica je upitao:

- Kako to mislite Sirski je najveći Vagnerovac?

Vujičić je objasnio da je to metafora:

03:01 NAJVEĆI VAGNEROVAC JE U VRHU UKRAJINSKE VOJSKE I KASAPI JE! Analitičar: Ovo što gledamo ne odgovara stvarnosti KRAJ RATA JE BLIZU

- Pa po tome kako narađuje ukrajincima da ratuju, po tome je Vagnerovac. Ovo će trajati do ponedeljka kada se budu znali rezultati izbora. To je uvertira pred ruske izbore. Vi videte da je ovo kraj rata. Nemaju vojsku, Amerikla se povlači iz te priče. Makron ne zna šta da radi. Trajaće sedam dana ovu priča. Setite se Navaljnija. I sa njim je priča trajalo otpirlike toliko. Imamo jedan simulakrum - sliku koja ne odgovara stvarnosti.

