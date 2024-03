BLINKEN O ZAŠTITI CIVILA: Humanitarna pomoć Gazi treba Izraelu da bude prioritet broj jedan

Zaštita civila i humanitarna pomoć u Pojasu Gaze, Izraelu treba da bude prioritet "broj jedan", rekao je danas državni sekretar SAD Entoni Blinken.

"Očekujemo od izraelske Vlade da joj to pitanje postane prioritet. Zaštititi civile, dostaviti ljudima pomoć koja im je potrebna, to treba da bude prioritet broj jedan čak i ako čine ono što je potrebno da brane zemlju i da se suočavaju sa pretnjom koju Hamas predstavlja", rekao je Blinken novinarima.

Blinken je govorio posle sastanka iza zatvorenih vrata o pomoći Gazi, na kome su bili predstavnici Kipra, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Evropske unije, i neposredno posle razgovora sa visokim predstsavnikom EU Žozepom Borelom u Stejt departmentu. Borel je danas osudio to što Izrael koristi glad kao "ratno oružje u Gazi" sa čim se Blinken nije složio ukazujući da Izrael dozvoljava da hrana uđe na tu palestinsku teritoriju.

Cilj današnjeg sastanka bio je da se finalizuju detalji o izgradnji pristaništa na obalama pojasa Gaze gde bi mogla da se iskrcava pomoć, rekao je Blinken.

Prvi brod, koji je krenuo pomorskim koridorom između Kipra i Gaze da isporuči pomoć, isplovio je u utorak ka Gazi. Blinken je rekao da treba "preplaviti zonu" sa humanitarnom pomoći u toj enklavi koja je pod opsadom izraelske vojske i gde se životni uslovi drastično pogoršavaju tako da UN strahuju od opšte gladi.

Govoreći o različitim načinima slanja humanitarne pomoći, kopnenim, vazdušnim i pomorskim putem, koji tek počinje da se koristi, Blinken je rekao da se stvari kreću i da je to pozitivno, ali da je i dalje nedovoljno. On je rekao da Izrael treba da otvori još, koliko god je to moguće, tačaka pristupa i da ih drži otvorenim da osigura da stvari cirkulišu trajno u pojasu Gaze i izrazio žaljenje zbog, kako je rekao, "restrikcija koje nisu potrebne" .

Rat u Gazi počeo je 7. oktobra upadom Hamasa na izraelsku teritoriju posle čega je Izrael pokrenuo akciju protiv te islamističke palestinske grupe na vlasti u pojasu Gaze od 2007. godine.