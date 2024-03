Održan forum sa temom "Nove razvojne mogućnosti Kine i oporavak svetske ekonomije"

U četvrtak 14. marta u institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu održan je Forum sa temom “Nove razvojne mogućnosti Kine i oporavak svetske ekonomije" u organizaciji Kineske medijske grupe i Instituta.

Forum je otvorio direktor instituta prof. dr Branislav Đorđević. On je na početku rekao da je održavanje Foruma postala tradicija na institutu gde je održana poseta kineske delegacije sa Akademije društvenih nauka, gde su se održali veoma sadržajni razgovori.

Dr ivona Lađevac, zamenik direktora, IMPP se zahvalila prisutnima i rekla da se Forum održava kao posledica održavanja zasedanja kineskog parlamenta gde se govorilo i nekim novim planovima i razvojnim inicijativama, i planovima za ovu godinu.

“Sve nove razvojne inicijative koje je Kina pokrenula tokom protekle godine se uklapaju i prate ciljeve Agende za globalni razvoj i održivi razvoj Ujedinjenih nacija. Kina apsolutno podržava multilateralnu saradnju i teži ka rešavanju svih globalnih problema, a to su veliko siromaštvo, borba protiv gladi, zatim dostupnost obrazovanja za sve bilo gde na planeti, kao i ekonomski rast i poboljšanje stanja životne sredine”, navela je Lađevac.

foto: Kineska medijska grupa

Putem video linka na forumu je govorima i Vang Tingting, novinarka Kineske medijske grupe. “Danas smo se okupili da bismo diskutovali o značaju visokokvalitetnog razvoja kineske ekonomije. Na tek završenom godišnjem zasedanju najvišeg zakonodavnog tela i savetodavnog tela Kine, koji je najvažniji događaj u političkom životu Kineza, izraz „produktivne snage novog kvaliteta” pojavio se kao važna tema među zakonodavcima i političkim savetnicima. Ovaj termin dobija pažnju u kontekstu ekonomske nadogradnje Kine. U izveštaju o radu vlade podnetom na otvaranju godišnjeg zasedanja Svekineskog narodnog kongresa, naglašeno je ubrzanje razvoja produktivnih snaga novog kvaliteta u sklopu napora za modernizacijom kineskog industrijskog sistema. Ova strategija se smatra ključnom za održavanje i unapređenje kvalitetnog rasta Kine, kako sada tako i u budućnosti”, rekla je Tingting.

Dr Aleksandar Mitić je govorio o doprinosu Globalne civilizacijske inicijative međunarodnom razvoju.

“Razumljivo je zašto je Globalna civilizacijske inicijative međunarodnom razvoju izazvala interesovanje i dobila značajnu podršku u Ujedinjenim nacijama. Inicijativa poziva na poštovanje različitosti , ona uvažava pravo država da održe svoje vrednosti. Globalna civilizacijska inicijativa ima za cilj da promoviše posebnost i značaj kulutra širom sveta, da se bori protiv jedne vrste jednoumlja, kao i da promoviše naučnu i kulutrnu saradnju. Privlačnost ove poruke je posebno izražena u Aziji. Predsednik Kine Si Đinping je ovom inicijativom pozvao Zapad na uzdržavanje od nametanja osećaja superiornosti”, naglasio je Mitić.

Dr Nenad Stekić, naučni saradnik, IMPP takođe je govorio o Globalnoj razvojnoj inicijativi Kine. On je rekao da je Si Đinping istakao da je potrebna veća koordinacija ekonomske saradnje velikih sila. U zaključku o inicijativi da se sve Kineske inicijative vezuju za Agendu 2030 Ujedinjenih nacija. “Kina se zalaže za univerzalne vrednosti čovečanstva i nudi javna dobra i insistira na njihovom davanju.

Konkretni principi inicijativa su poštovanje drugih kao jednakih, usmeravanje na ljudskoj bezbednosti, obezbeđivanje sredstava za samostalno razvijanje država”, naveo je Stekić. Dr Katarina Zakić, načelnica Centra za studije Pojasa i puta, iMPP je naglasila da su pandemija, sukobi u Ukrajini i Gazi, uticali kako na svetsku tako i na kinesku ekonomiju. “Ono što možemo da vidimo u ekspozeu kineskog premijera je da je Kina premašila stopu rasta BDP-a od 5 odsto i došla do 5,2 odsto. Svaki put kada kineska vlada govori o rezultatima i budućim projekcijama svuda u svetu se o tome govori. Sa jedna strane veliki deo zemalja na pozitivan način reaguju na razvoj i napredak Kine, jer im to daje nadu da će i one to jednog dana psotići. Zemlje koje su razvijene kao one na Zapadu gledaju na kineski napredak na dva načina. Bez razvoja kineske ekonomije nema razvoja svetske ekonomije. Ukoliko kineska ekonomija ide silaznom putanjom to znači da će svetska ekonomija ići nadole”, rekla je Zakić.

Dr Slobodan Popović je govorio o Globalnoj bezbednosnoj inicijativi Kine, koja predstavlja nastavak koraka ka globalnoj bezbednosti.

“Zdrava ekonomija ne može biti realizovana ukoliko nemate stabilno i bezbedno okruženje. To je jedan od osnovnih principa na kojima će Kina graditi svoju civilizaciju. Kroz jednu od svojih brojnih inicijativa zagovara stav diplomatizacije međunarodnih problema”, naglasio je Popović.