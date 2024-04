AKO RUSI NAPADNU FRANCUZE, PARIZ NEĆE TRAŽITI POMOĆ AMERIKE: Iza kulisa šokantnog Makronovog predloga - VAŠINGTON IZRAZIO BOJAZAN

Sjedinjene Američke Države su, nakon predloga francuskog predsednika Emanuela Makrona da je spreman za slanje vojske u Ukrajinu, izrazile bojazan da bi oni ili NATO mogli da budu umešani u sukob ako Rusija udari na francuske trupe, ali je francuski lider uveravao Vašington da to neće biti potrebno, navodi Volstrit Džurnal, pozivajući se na neimenovane zvaničnike.

Prema pisanju američkog lista, mogućnost prisustva zapadnog osoblja u Ukrajini – kako civilnog tako i vojnog – pokrenula je goruća pitanja o tome kako saveznici treba da reaguju ako bilo ko od njih bude ubijen u ruskim napadima.

- Bajdenova administracija bila je zabrinuta da bi Rusija mogla da napadne francuske trupe ako budu poslate u Ukrajinu - citira publikacija reči američkog zvaničnika. On je dodao da bi to moglo da dovede do uplitanja Francuske, a možda i drugih zapadnih zemalja u sukob.

Istovremeno, prema rečima neimenovanog zvaničnika, Makron je rekao saveznicima da nema potrebe za mešanjem NATO ili SAD ako Rusija napadne francuske trupe.

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je u februaru da se EU složila da stvori "koaliciju za duboke udare" – snabdevajući Ukrajinu raketama srednjeg i dugog dometa. On je takođe rekao da će Francuska učiniti sve da spreči Rusiju da "pobedi u ovom ratu".

Prema njegovim rečima, lideri zapadnih zemalja su razgovarali o mogućnosti slanja trupa u Ukrajinu, konsenzus još nije postignut, "ali se ništa ne može isključiti". Tokom sastanka sa opozicionim liderima početkom marta, Makron je ponovio da Francuska "nema granica i crvenih linija" po pitanju pomoći Ukrajini.

Makronove reči oštro je kritikovao niz NATO partnera, uključujući Nemačku, kao i političke snage u samoj Francuskoj. Lideri političkih partija optužili su predsednika da uvlači Pariz u sukob, za neozbiljnost, a zamerili su mu i što se o ovim pitanjima nije konsultovao sa parlamentom.

Kremlj je kasnije saopštio da su obratili pažnju na Makronove reči da se u Evropi govori o temi slanja vojnog osoblja u Ukrajinu, a Moskvi je dobro poznat i njegov stav o nanošenju strateškog poraza Rusiji u Ukrajini.

Napomenuli su da jedan broj zemalja čiji su predstavnici prisustvovali razgovorima u Parizu o Ukrajini drži "prilično trezvenu procenu potencijalnih opasnosti od takve akcije i potencijalne opasnosti od direktnog uključivanja u vruć sukob", što "apsolutno nije u interesu od ovih zemalja".

(Kurir.rs/RIA Novosti/WSJ/Preneo: Đ. M.)

Bonus video:

10:02 FRANCUSKA U STRAHU OD ŠIRENJA RUSIJE NA BALTIK! Stručnjaci: Zaoštreni su odnosi, Makron najavio novu vojnu podršku Ukrajini