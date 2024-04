VOJNI POTENCIJALI IRANA I IZRAELA: Teheran ima veću vojsku i tenkove, Tel Aviv moderniju vojnu opremu i avione

Iran ima veoma veliku vojsku, ali je njegova vojna oprema lošija po kvalitetu odizraelske.

Do ovog zaključka su došli autori britanske publikacije The Financial Times, analizirajući vojne potencijale Izraela i Irana u kontekstu mogućeg oružanog sukoba između zemalja.

Brojno stanje iranskih oružanih snaga, prema britanskoj štampi, iznosi 610 hiljada ljudi. Izraelske odbrambene snage imaju daleko manje vojnog osoblja – 165 hiljada ljudi. Ali Izrael ima jasnu prednost u borbenoj avijaciji: 340 aviona naspram 288.

foto: Iranian Presidency / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Iran je daleko superiorniji od Izraela po broju tenkova – 1593 prema 400, oklopnih drugih vozila – 1250 prema 790. Iranska vojska ima višestruko više artiljerijskih oruđa – 2030 naspram 171. Izrael ima 51 brod, a Iran 200.

Ali izraelska vojna oprema je novija i kvalitetnija.

Značajan deo iranskog arsenala je zastarelo oružje sovjetske ili zapadne proizvodnje. Međutim, Iran ima i svoje „adute“, na primer, veliki broj projektila i bespilotnih letelica.

Šiitske formacije koje sarađuju sa Teheranom deluju u Siriji, Iraku, Libanu i Jemenu i takođe će neizbežno podržati Iran u slučaju rata velikih razmera sa Izraelom.

foto: Abir SULTAN / AFP / Profimedia, Shutterstock

S obzirom na njihovu blizinu izraelskim granicama, intenzivni napadi pomoću bespilotnih letelica i projektila probili bi izraelsku protivvazdušnu odbranu i izazvali mnogo problema za zemlju.

Rat sa Iranom biće veoma težak zadatak za Izrael.

Ali velika je verovatnoća da će u slučaju sukoba velikih razmera za Izrael stati Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska i niz drugih država sa značajnim vojnim kapacitetima.

Kurir.rs/TV Front/Preneo: P. P.

Bonus video:

05:55 IRAN JE UDAROM NA IZRAEL SAČUVAO OBRAZ PROTIV MOĆNOG NEPRIJATELJA Rakić: Nisu više američko čedo, nismo još videli sve u SUKOBU