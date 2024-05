PRONAŠLI OSTATKE NEANDERTALACA U PEĆINI, A ONDA IH JE SAČEKAO ŠOK! U kostima su otkrili VIRUSE: Sada će ih OŽIVETI?!

Najstariji ljudski virusi, uključujući herpes, otkriveni su u kostima neandertalca starim 50.000 godina i naučnici bi uskoro mogli da ih rekreiraju.

Istraživači iz Brazila identifikovalii su ostatke virusa kao što su herpes virus, koji uzrokuje prehlade, papilomavirus i adenovirus, poznat kao uobičajena prehlada, kod dva muška neandertalca u ruskoj pećini.

Naime, dosadašnja istraživanja pretpostavljaju da su neandertalci izumrli zbog virusa, a ova studija prva potvrđuje tu ideju. Istraživači se nadaju da će sintetizovati viruse i zaraziti ljudske ćelije u labaratoriji kako bi ih uporedili sa svojim savremenim verzijama.

"Ovi virusi se tako mogu proučavati zbog svojih reprodukcijiskih i patogenih karakteristika, pa ih upoređivati s današnjim verzijama", rekao je Marselo Brions, glavni autor studije.

"Skeptičan sam oko toga da li ćemo moći to da izvedemo, s obzirom na to da ne razumemo kako je DNK virus uništen i kako rekonstruirati obnovljene delove u celoviti viralni genom."

Ostatke neandertalca pronašli su u sibirskoj Čagirskaja pećini. Rezultati su utvrdili da ostaci virusa nisu zaraženi od mogućih predatora koji su se hranili neandertalcima ili od modernih ljudi koji su možda rukovali kostima.

Adenovirus uzrokuje simptome prehlade kod modernog čoveka i može uzrokovati infekcije u krajnicima, adenoidima i drugim mukoznim tkivima, dok od polno prenosivog papiloma virusa mogu razviti genitalne bradavice i rak.

Istraživači veruju da su upravo herpesvirusi "mogli biti uzrok izumiranja neandertalaca", ali moraju provesti dodatna testiranja kako bi to potvrdili.

"Sve u svemu, naši podaci pokazuju da bi ti virusi mogli da predstavljaju viruse koji su stvarno zarazili neandertalce", rekao je Brions. Rezultati ga, kaže, nisu iznenadili jer je današnji čovek u životnom veku zaražen sa oko 10 bolesti.

Ostatci ovih neandertalaca prvi put su otkriveni 2022. godine među devet drugih koji su delili DNK, što znači da su bili u srodstvu. Kći i njen otac bili su među ostacima, a on je delio mitohondrijsku DNK sa dvojicom muškaraca, otkrivajući da su delili ženskog pretka, verovatno istu baku.

Bilo je znakova da je starost bila u rasponu od dece i tinejdžera do odraslih i veruje se da su svi umrli u isto vreme, ali istraživači nisu znali kako. Istraživači se sada nadaju da bi njihovo novo otkriće moglo konačno da rasvetli šta je dovelo do smrti neandertalaca i šta je dovelo do njihovog izumiranja.

