Danas je 28. dan rata Izraela i Amerike protiv Irana. Američki predsednik Donald Tramp ponovo je produžio rok svoje pretnje bombardovanjem iranskih energetskih postrojenja, ovog puta do 6. aprila. Tvrdi da pregovori sa Iranom idu u dobrom smeru, dok Iranci demantuju da uopšte postoje pregovori.

Cene nafte su pale nakon što je Donald Tramp odložio svoj ultimatum. Iran je izneo pet uslova za okončanje rata, a Tramp je pomerio rok ultimatuma Iranu do 6. aprila.

Prema medijima, Iran je mobilisao više od milion vojnika, dok pojedini izvori navode da Tramp razmatra kopnenu invaziju na Iran.