NAPADNUTE ZALIVSKE DRŽAVE, ZAVIJAJU SIRENE ZA VAZDUŠNU OPASNOST! Iranci gađaju luku u Kuvajtu, izdato hitno upozorenje, Tramp: "Modžtaba je GEJ" (FOTO/VIDEO)
Danas je 28. dan rata Izraela i Amerike protiv Irana. Američki predsednik Donald Tramp ponovo je produžio rok svoje pretnje bombardovanjem iranskih energetskih postrojenja, ovog puta do 6. aprila. Tvrdi da pregovori sa Iranom idu u dobrom smeru, dok Iranci demantuju da uopšte postoje pregovori.
Cene nafte su pale nakon što je Donald Tramp odložio svoj ultimatum. Iran je izneo pet uslova za okončanje rata, a Tramp je pomerio rok ultimatuma Iranu do 6. aprila.
Prema medijima, Iran je mobilisao više od milion vojnika, dok pojedini izvori navode da Tramp razmatra kopnenu invaziju na Iran.
Teheran, s druge strane, razmatra mogućnost otmica američkih državljana širom Bliskog istoka.
Američki lider tvrdi da mu je Iran omogućio nesmetan prolazak deset tankera kroz Ormuski moreuz, dok posle pada, cene nafte ponovo beleže rast.
Izraelska vojska tvrdi da je pogodila glavno postrojenje Irana za proizvodnju morskih mina
Izraelska vojska saopštila je da je pogodila iransko "glavno" postrojenje za proizvodnju morskih mina. Izraelske oružane snage navode da je pogođen iranski "primarni objekat za proizvodnju raketa i morskih mina".
Izraelske odbrambene snage saopštile su da je vazduhoplovstvo gađalo lokaciju u Jazdu, u centralnom Iranu, gde se, kako tvrde, razvija "većina" raketa i morskih mina iranske mornarice.
Veruje se da Iran ima na hiljade morskih mina, a iako nije jasno da li su one raspoređene, njihov potencijal da oštete komercijalna plovila doprineo je strahovima za bezbednost koji su praktično zatvorili Ormuski moreuz.
Napad dronovima na luku u Kuvajtu
Kuvajtska lučka uprava saopštila je da je jutros luka Šuvajkh, u blizini Kuvajta, bila meta napada dronovima.
U saopštenju se navodi da je u napadu nastala "materijalna šteta", ali nije bilo poginulih ni povređenih.
Katar izdao hitno bezbednosno upozorenje građanima
Katarske hitne službe upravo su izdale pojačano bezbednosno upozorenje, a građanima su na mobilne telefone širom zemlje stigle glasne uzbune, prvi put za nedelju dana.
Upozorenjem se ljudima savetuje da ostanu u zatvorenom prostoru i da se drže dalje od prozora, što upućuje na moguću pretnju dolazećeg projektila ili drona.
U Bahreinu oglašene sirene za uzbunu
Bahreinsko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da su u zemlji aktivirane sirene za uzbunu.
- Građani i stanovnici pozivaju se da ostanu mirni, upute se na najbližu sigurnu lokaciju i prate nove informacije putem službenih kanala - poručilo je ministarstvo.
Tramp: Odložio sam napade na zahtev Irana, Iranci: Nismo tražili odlaganje
Američki predsednik Donald Tramp ranije je izjavio da će napadi na iranski energetski sektor biti pauzirani 10 dana, do 6. aprila, tvrdeći da je produženje na zahtev Irana, izvestio je "Volstrit džornal".
Međutim, izvori su rekli da Iran nije podneo takav zahtev, prema pisanju novina. Iranski zvaničnici izrazili su interes za razgovore, ali su rekli da rukovodstvo zemlje još nije donelo konačnu odluku.
SAD su predstavile plan od 15 tačaka kojim se nudi ublažavanje sankcija u zamenu za iranske ustupke. Predlog uključuje uslove vezane za iranski nuklearni program, raketne aktivnosti i regionalno delovanje.
Iranski zvaničnici zatražili su od SAD da smanji ono što su opisali kao preterane zahteve. Takođe su odbili da rasprave o raketnim programima učine početnom tačkom i izjavili da ne žele da se obavezuju na trajni prekid obogaćivanja uranijuma.
Izvori su rekli da je verovatnoća prekida vatre i dalje niska. Obe strane su zadržale stavove koje je druga strana smatrala neprihvatljivim.
Izraelska vojska upozorila stanovnike sela na jugu Libana
Izraelska vojska poručila je stanovnicima sela Sadžd na jugu Libana da odmah odu jer će izraelske snage tamo "snažno da deluju".
Stanovnici moraju da napuste selo, koje se nalazi u okrugu Džezine u pokrajini Nabateja, i "pomere se severno od reke Zahrani", objavila je vojska.
Reka Zahrani nalazi se oko 50 kilometara severno od granice juga Libana s Izraelom, a izraelske snage ranije su upozorile sve stanovnike južnog Libana da se povuku severno od te linije.
Savet bezbednosti UN danas o Iranu
Savet bezbednosti UN zakazalo je za petak u 10 sati po njujorškom vremenu, odnosno u 14 sati po GMT-u, zatvorene konsultacije o Iranu.
Prema AP, sastanak je zatražila Rusija zbog američko-izraelskih napada na civilnu infrastrukturu u toj zemlji, rekla su dvojica diplomatskih izvora iz UN.
Sjedinjene Države, koje trenutno predsedavaju SB, zakazale su sastanak.
Potraga za preživelima u Teheranu posle izraelskog napada
Iranski spasioci i vatrogasci pokušavaju da pronađu ljude "zarobljene u ruševinama" nakon vazdušnih napada na Teheran i da istovremeno intervenišu i u Komu, gde je, prema ranijim izveštajima, poginulo šest ljudi.
Rojters i drugi mediji poslednjih dana objavljuju snimke i izveštaje o potragama za preživelima u srušenim zgradama u Teheranu i Komu.
Tramp: CIA mi je rekla da je iranski vrhovni vođa gej
Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da je primio izveštaj Centralne obaveštajne agencije (CIA) u kojem se navodi da je novi iranskih vrhovni vođa Modžtaba Hamnei homoseksualac.
"Njujork post" je 16. marta prvi objavio tu informaciju, navodeći kako CIA veruje da je njegov ubijeni otac Ali Hamnei smatrao da ga sinova homoseksualnost čini neprikladnim naslednikom na mestu vrhovnog vođe.
Prema navodima "Njujork posta", Donalda Trampa je zabavila procena CIA da je mlađi Hamnei bio u dugotrajnoj vezi sa svojim učiteljem iz detinjstva.
Na pitanje u intervjuu za "Foks njuz" da li mu je CIA zaista rekla da je Hamnei gej, Donald Tramp je odgovorio: "Rekli su to. Mislim da to govori mnogo ljudi, što ga stavlja u loš položaj u toj zemlji."
Donald Tramp je potom brzo skrenuo pažnju na kritiku feminističkih i kvir grupa koje podržavaju Palestince.
- Moram da se pomalo nasmejem kad vidim ljude koji pokušavaju da brane palestinski režim u ime žena, žena za Palestinu. Ali oni ubijaju žene ako ne nose određenu odeću preko celog lica - rekao je Donald Tramp.
- Kad vidim "Gejevi za Palestinu", a oni ubijaju gejeve, pitam se ko su ti "Gejevi za Palestinu" - dodao je.
Gađane kuće u iranskom Komu, poginulo najmanje šestoro ljudi
Najmanje šest ljudi poginulo je nakon vazdušnog udara na tri stambene kuće u iranskom gradu Komu, prema izveštajima lokalnih medija i iranskih zvaničnika. Iranska agencija Fars, pozivajući se na zamenika guvernera pokrajine, navodi da je broj ranjenih za sada nepoznat.
Rusija evakuisala stručnjake iz iranske nuklearne elektrane
Više od 160 ruskih stručnjaka evakuisano je iz iranske nuklearne elektrane Bušer, objavila je ruska državna agencija TASS, pozivajući se na šefa Rosatoma Alekseja Lihačova. On je rekao da se očekuje da će svih 163 ljudi tokom noći preći iransko-jerrmensku granicu.
Tajlandski teretni brod nasukao se kod iranskog ostrva posle napada
Tajlandski teretni brod koji je ranije ovog meseca pogođen nepoznatim projektilima u Ormuskom moreuzu nasukao se kod iranskog ostrva Kešma, javila je iranska agencija Tasnim. Reč je o brodu Mayuree Naree, koji je napadnut 11. marta.
Izrael: Gađali smo srce Teherana
Izraelska vojska objavila je da je "završila talas udara u srcu Teherana". U saopštenju IDF navodi da je gađao iransku infrastrukturu u, kako kaže, "širokim" napadima.
IDF je ranije objavio i da je uočio iranske projektile lansirane prema Izraelu i da radi na tome da "presretne pretnju".
Iran nije tražio prekid napada na energetsku infrastrukturu
Iran nije zatražio od SAD da odgodi napade na njegova energetska postrojenja, piše "Volstrit džornal" pozivajući se na posrednike u mirovnim pregovorima.
To je u suprotnosti s tvrdnjom predsednika SAD Donalda Trampa, koji je rekao da odgađa napade za dodatnih 10 dana "na zahtev iranske vlade" te da pregovori "idu vrlo dobro".
Tramp je prošle subote zapretio napadima ako Iran ne otvori Ormuski moreuz, a rok je potom već jednom pomerio nakon što je rekao da su razgovori bili "vrlo dobri i produktivni".
Najnovije informacije dodatno unose nejasnoće, jer Iran i dalje tvrdi da pregovora nema, iako je odgovorio na američki predlog plana za završetak rata.
Tramp produžio pauzu od bombardovanja energetskih postrojenja
Donald Tramp dodatno je produžio prekid svoje pretnje da će bombardovati ranska energetska postrojenja, i to do 6. aprila, tvrdeći da je iranska vlada zatražila produženje i da razgovori idu dobro.
Posrednici, međutim, prema pisanju "Volstrit džornala", poriču da je Teheran tražio takvo odlaganje.
