TRAMP UNIŠTAVA IRAN I BEZ BOMBI! Teheran bez pola milijarde $ dnevno zbog blokade moreuza, ZATVORIĆE NAFTNE BUŠOTINE? "Vojska i policija ne primaju platu, SOS!"
Danas je 54. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana, američki predsednik Donald Tramp produžio prekid vatre koji je ušao u 15. dan.
Šef Bele kuće je sinoć objavio da će obustava neprijateljstava važiti i dalje kako bi zaraćene strane postigle napredak u pregovorima.
Libanski državni mediji: U izraelskom napadu dronom jedna osoba poginula, dve ranjene
Državni mediji u Libanu objavili su da je jedna osoba poginula, a dve su ranjene u napadu dronom u toj zemlji.
Nacionalna novinska agencija tvrdi da Izrael stoji iza napada, koji se dogodio u zoru na obodu Džabura, u zapadnom delu doline Beka.
Izrael i Liban su pod privremenim prekidom vatre nakon što su se borbe između Izraelskih odbrambenih snaga i proiranske ekstremističke organizacije Hezbolaha ponovo rasplamsale sa početkom rata u Iranu.
Izraelska vojska je okupirala jug Libana, gde namerava da uspostavi tampon zonu kako bi zaštitila granično područje svoje zemlje.
Tramp: Iran finansijski propada, gladni su novca, vojska i policija ne primaju platu, SOS!!!
Američki predsednik Donald Tramp objavio je rano jutros novu poruku o Iranu na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
- Iran finansijski propada! Žele da se Ormuski moreuz odmah otvori - gladni su novca! Gube 500 miliona dolara dnevno. Vojska i policija se žale da ne primaju platu. SOS!!! - napisao je Tramp.
WSJ: Amerika stopirala pola milijarde iračkog novca od nafte kako bi Bagdad raspustio proiranske paravojske
Volstrit džurnal (WSJ) je objavio, pozivajući se na iračke i američke zvaničnike, da je administracija predsednika Donalda Trampa blokirala isporuke dolara Iraku u pokušaju da izvrši pritisak na Bagdad da raspusti proiranske paravojne formacije u toj zemlji.
Navodi se da je isporuka teretnim avionom oko 500 miliona dolara prihoda od prodaje iračke nafte, isplaćenih sa računa Banke federalnih rezervi, nedavno blokirana od strane Ministarstva finansija SAD zbog zabrinutosti u vezi sa tim naoružanim formacijama.
WSJ takođe piše da je Vašington zamrznuo programe bezbednosne saradnje s iračkom vojskom, kao i da je obustavljeno finansiranje nekih programa za borbu protiv terorizma i vojne obuke dok se napadi proiranskih snaga ne okončaju.
Besent: Pitanje dana kada će skladišta nafte na ostrvu Harg biti puna i njihove bušotine zatvorene
Skot Besent, ministar finansija SAD, potvrdio je raniju tvrdnju predsednika Donalda Trampa da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.
U objavi na društvenim mrežama Besent je poručio da je samo "pitanje dana" kada će skladišta na ostrvu Harg dugom osam kilometara, sa kojeg se obavlja više od 90 odsto izvoza iranske nafte, biti puna i kada će "krhke iranske naftne bušotine biti zatvorene".
Besent je takođe najavio da će primeniti "maksimalni pritisak" kroz "Ekonomski bes", što je finansijska verzija vojne operacije "Epski bes" u Iranu, kako bi se "sistematski umanjila sposobnost Teherana da generiše, pomera i vraća u zemlju finansijska sredstva".
Tramp: Iran zarađuje 500 miliona dolara dnevno od Ormuskog moreuza, ako ga odblokiramo nikada neće biti sporazuma
Američki predsednik Donald Tramp objavio je noćas na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) da "Iran ne želi da se Ormuski moreuz zatvori, već da se otvori kako bi mogli da zarađuju 500 miliona dolara dnevno (što je, dakle, ono što gube ako se zatvori!)".
- Kažu da žele da se zatvori samo zato što sam ga ja potpuno BLOKIRAO (ZATVORIO!), tako da samo žele da "sačuvaju obraz". Ljudi su mi prišli pre četiri dana i rekli: "Gospodine, Iran želi da otvori moreuz, odmah." Ali ako to uradimo, nikada neće biti sporazuma s Iranom, osim ako ne dignemo u vazduh ostatak njihove zemlje, uključujući i njihove lidere! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - piše u objavi.
