Danas je 55. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana , prekid vatre i dalje na snazi, uprkos jučerašnjim napadima Teherana na tri broda u Ormuskom moreuzuali i američke blokade iranskih luka.

Danas se u Vašingtonu održava druga runda pregovora Izraela i Libana, a libanski predsednik Džozef Aun je kazao da su dve strane trenutno u kontaktu u vezi sa "produženjem prekida vatre" između izraelske vojske i proiranske ekstremističke organizacije Hezbolah koje ističe u nedelju.