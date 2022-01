HLADNI RAT NA JADRANU? Slovenačka opozicija traži da vlada objasni problematičan sporazum sa Hrvatskom!

Slovenačka opozicija zatražila je u ponedeljak da vlada Janeza Janše na zatvorenoj sednici parlamenta prokomentariše navodni sporazum po kojem bi slovenački ribari mogli da pecaju u hrvatskim vodama do Umaga, a hrvatski u slovenačkim vodama Piranskog zaliva, sve do luke. od Kopra.

Prema nekim hrvatskim portalima koje prenosi slovenačka agencija STA, do ovakvog rešenja nedavno su došla nadležna ministarstva dve zemlje, o čemu su obavešteni predstavnici istarskih, ali ne i slovenačkih ribara, a slovenačka strana to nije ni potvrdila ni demantovala.

Ovakav mogući sporazum o ribarstvu je sporan za opozicione stranke koje su u dve bivše slovenačke vlade, vladi Mire Cerara i vladi Marjana Šareca, insistirale da se pre svakog tehničkog sporazuma sprovodi granica na moru u skladu sa tzv. arbitražni sporazum, prema kojem bi dve trećine Savudrijske zaliv (Piranski zaliv) pripalo Sloveniji.

Poslanik Socijaldemokrata (SD) Matjaž Nemec izjavio je u ponedeljak da je opozicija predložila sazivanje vanredne sednice parlamentarnog odbora za spoljne poslove koja bi bila zatvorena i da bi ministar spoljnih poslova Anže Logar trebalo da kaže kako je dogovor postignut. .

„Ako je to manevar slovenačke strane u okviru arbitražnog sporazuma o granici, onda ćemo to tako razumeti, ali ako to znači odstupanje od arbitražnog rešenja, onda imamo veliki problem u spoljnoj politici“, rekao je on. ponedeljak, za novinare nemački predstavnik.

Pitanje odnosa sa Hrvatskom na tu temu moglo bi se ponovo zaoštriti u slovenačkom političkom prostoru, tri meseca pred parlamentarne izbore. Socijaldemokrate (SD), Lista Marjana Šarca (LMS), Stranka Alenke Bratušek (SAB) i Levica (L), ujedinjene u predizborni levi blok, nadaju se da će dobiti potrebnu većinu za formiranje vlade u kojoj neće biti Slovenačka demokratska stranka (SDS) aktuelni premijer Janez Janša.

Vlade predvođene bivšim premijerima Mirom Cerarom i Marjanom Šarecom insistirale su na implementaciji rješenja koje je predložilo sudsko vijeće u ad-hoc arbitraži koje Hrvatska smatra kompromitovanim zbog dokumentovanog pokušaja uticaja na arbitre u toku postupka i insistira na bilateralnom rješenju .

Ovo je stav sadašnjih opozicionih partija, čak i nakon što se Opšti sud Evropske unije proglasio nenadležnim u tužbi Slovenije da Hrvatska nesprovođenjem arbitražne presude krši pravnu tekovinu EU. Tokom vlade aktuelnog slovenačkog premijera bilo je nekoliko sastanaka na visokom nivou, nakon kojih je Ljubljana takve kontakte držala „na ledu” zbog spora oko arbitraže.

To je, između ostalog, rezultiralo podrškom Ljubljane budućem članstvu Hrvatske u Šengenskom sporazumu i Evropskoj monetarnoj uniji, a Hrvatska je uključila Sloveniju u trilateralni sporazum sa Italijom o zaštiti životne sredine na Jadranu, zaštiti ribarstva i saradnji u lučkoj infrastrukturi na severnom Jadranu.

Kurir.rs/Net.hr