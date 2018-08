UBISTVO ISPRED MANASTIRA ZGROZILO TESLIĆ: Ubio čoveka na narodnom zboru zbog piva

Zbog sumnje da ga je ubio, policija je uhapsila njegovog sugrađanina Dejana Markovića (23), koji je i ranije hapšen zbog sličnog napada.



U PU Doboj navode da se zločin dogodio juče posle ponoći ispred pravoslavnog manastira u selu Gornje Liplje. Ubistvu je prethodila svađa između mladića kraj točionice za pivo, najverovatnije zbog pića ispod jednog od šatora. Sve je ubrzo preraslo u tuču tokom koje je Marković nožem nasrnuo na Ilinčića i više puta ga ubo u grudi. Ilinčić je na mestu ostao mrtav i lekari su samo mogli da konstatuju smrt.

"Došlo je do fizičkog obračuna tokom kojeg je D. M. naneo više ubodnih rana I. M., koji je na mestu ostao mrtav. Osumnjičeni D. M. odmah je uhapšen", rekla je portparolka PU Doboj Dragana Kerkez.

foto: RTRS



Ubistvo kod manastira zgrozilo je celi Teslić. Građani su ogorčeni, ne samo zato što je zločinom prekinuto narodno veselje, već ponajviše zbog činjenice da je Dejan Marković i početkom godine nožem izbo jednog mladića, ali je, i pored toga, bio na slobodi.

Taj napad dogodio se 3. januara kada je Marković nožem izbo svog prijatelja Darka P. (32) u Bariću kod Teslića i to nakon što su celu noć skupa pili u kafani. Na putu do kuće su se posvađali i Marković je nožem ubo Darka u stomak, grudni koš i podlakticu. Srećom, napad je preživeo i to zahvaljujući upravo osumnjičenom Markoviću.



Naime, prijatelj mu nije zamerio što ga je izbo nožem pa mu je rekao da ga neće prijaviti i, umesto da ode u bolnicu, krenuo je kući. Na njegovu sreću, Marković je sam pozvao policiju i ispričao im šta je uradio. Patrola je odmah krenula u potragu za ranjenim Darkom, kojeg su pronašli u blizini kuće i prevezli ga u Hitnu pomoć. Ispostavilo se da je imao obilno unutrašnje krvarenje od koga bi sigurno podlegao da mu nije na vreme ukazana lekarska pomoć.



Prema nezvaničnim informacijama, Dejan Marković je zbog ranjavanja prijatelja Darka P. osuđen na uslovnu kaznu pa se ubrzo našao na slobodi. Istragom je utvrđeno da je u vreme napada bio pijan, a alkotestom mu je izmereno 2,08 promila alkohola. Budući da je novi napad počinio u blizini točionice za pivo, veruje se da je i sada bio u pripitom stanju.

Kurir.rs/Avaz.ba

Foto: Youtube Printscreen/Zwrle

Kurir

Autor: Kurir