SANJA IZ BIHAĆA POSLE SEKS-SKANDALA OTVORILA DUŠU PRED KAMERAMA: Ljude je sramota da sede sa mnom u društvu, moji roditelji stalno plaču! (VIDEO)

Devojka koja je prijavila Sabahudina Blaževića da je tajno snimao, a kasnije snimke seksa s njom, dok su bili u ljubavnoj vezi, objavio na jednoj pornografskoj stranici, prolazi kroz teške dane.

"Moj identitet u Bihaću je bio odmah otkriven. To se moglo videti na jednom Fejsbuk profilu. Bila sam zapanjena. Obzirom da je Bihać uvek znao ko sam ja. Bila sam zaposlena kao asistent na Pravnom fakultetu, tako da su to ljudi brzo povezali. Kada sam videla snimke, bila sam u šoku. To je trajalo danima", rekla je Cerićeva.



Ona je dodala da su ti snimci postojali 10 meseci ranije.

"Neki su se pojavili tek nedavno. Verovatno je čaršija znala. Ja nisam znala ni da se snimam niti bih to sebi dopustila. Znam da nema povratka i ne možemo to obrisati. Psihički sam malo bolje. Ali ja nisam jedina koju je snimao. Ostale devojke sigurno se neće javiti jer su videle kroz šta sam ja prošla. Pretpostavljam da ni one nisu svesne da su bile snimane", kaže.

Odgovarajući na pitanje ko je to uradio, Sanja odgovara da je to uradio Sabahudin Blažević.

"Sa njim sam bila davno u vezi. Ne znam ko je snimke objavio, na nadležnim institucijama je da to utvrde. On je priznao da je to snimao. Imala sam nakon prekida veze sa njim nekih anonimnih pretnji. Nakon što sam odlučila da nastavim svoj život, odjednom su se pojavili neki snimci. Možda je to neka osveta. On nema dece i nije oženjen. Ja ne znam motiv svega. Možda muškarci žele da prate neki trend ili je u pitanju neko psihičko oboljenje. Više muškaraca u Bihaću je za ovo znalo, pričali su o tome i pokazivali snimke jedni drugima", kazala je Cerićeva.

Sabahudin Blažević foto: Avaz.ba

Sanja je istakla da se u Bihać neće vraćati.

"Bihać je mala sredina i sve se zna. U Sarajevu ljudi imaju normalniji pogled na to, a u Bihaću su uvek žene krive za sve. Nisu mi svi okrenuli leđa. Većina jeste, i to ljudi od kojih sam očekivala najveću podršku. Bihać je jako primitvna sredina. Neke od njih je sramota bilo biti sa mnom u društvu. Mislim da se neću vratiti nikada u Bihać. Nastaviću život u Sarajevu. To je i bol i ogorčenost, sve skupa", istakla je Cerićeva.



"Ja sam prijavila osobu koja je to uradila da odgovara nadležnim institucijama. Ja se njemu ne svetim. Imam ogromna saznanja o njegovim radnjama, a o tome sam obavestila i nadležne organe", dodala je.

O svemu što je prošla, Sanja je odlučila da piše na svom blogu.

foto: Youtube/Printscreen

"Informacije u blogu se tiču njegovih poslovnih veza sa drugim zemljama, kako je dolazio do određenih poslova i slično. On je radio prljave poslove, a mislim da su to kriminalne radnje. Sarađuje s Amirom Avdićem, Adnanom Terzićem i italijanskim finansijerima. Već sam prijavljena policiji u vezi toga i oni su dolazili na vrata mojih roditelja, a ja nisam bila tu. Očekujem poziv na saslušanje. Ovde ću najaviti da osnivam Udruženje koje će se boriti za pravo žena koje su stigmatizovane u društvu i mislim da mogu pomoći ljudima koje se nalaze u sličnoj situaciji. Žene koje su na stubu srama i koje su ubeležene tamo. Odlučila sam se na to jer plačući svaki dan ne mogu ništa postići", pojašnjava.

Kaže da lažne informacije o sebi nije mogla da podnese.

"Pogađa me to da sam ja ucenjivala gospodina Blaževića sa ovim. Kao da sam ja tražila da on donese neki novac. Ako dobijem to na sudu, imam pravo na naknadu. Znam da nema povratka i ne možemo to obrisati. Psihički sam malo bolje. Ovo će se završiti na sudu, ali će potrajati sigurno", istakla je Sanja u emisiji Provereno.



Osvrnula se Sanja i na svoje roditelje i kako su oni podneli sva dešavanja.

"Roditelji svaki dan plaču, i ja zbog njih i oni zbog mene. Oni su, nažalost, sve saznali iz novina, jer ja nisam imala hrabrosti da ih pozovem. Jako teško to podnese i mene to jako puno boli. Policija je dolazila na njihova vrata kada mene nije bilo tu. Očekujem i ja poziv na saslušanje. Posao koji sam radila je dosta specifičan. Teško je izaći pred studente znajući da postoje ovi video-zapisi. To je ponižavajuće i mene je sramota. Posao asistenta na fakultetu više neću obavljati. To je bila moja karijera i borila sam se za to", zaključila je Sanja.

Foto: Youtube/Printscreen

